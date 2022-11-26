За последние сутки в Прикамье произошло 20 пожаров

Основная причина пожаров — неисправные электрообогреватели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За последние сутки в Пермском крае зарегистрировали 20 пожаров. Информация об этом опубликована на сайте МЧС России по Пермскому краю.

«За 26 ноября 2022 года на территории Прикамья зарегистрировано 20 пожаров. Шесть из них произошли на территории Перми, по два пожара в Верещагинском городском округе и Пермском муниципальном округе. Остальные пожары произошли в Березниковском, Красновишерском, Нытвенском, Очерском, Кудымкарском, Кунгурском, Чернушинском и Чусовском городских округах, а также в Октябрьском и Гайнском муниципальных округах. В результате пожаров нет травмированных, но имеются погибшие», — сообщают на сайте.

По информации МЧС, основная причина пожаров — это нарушение правил пожарной безопасности по использованию электрооборудования. Для обогрева помещений не следует использовать неисправные и самодельные электрообогреватели, предупреждают спасатели.

Ранее URA.RU писало, что в Очере в Пермском крае произошел пожар. Два человека погибли, один получил серьезные ожоги.