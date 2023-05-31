В Петухово медики выехали на ДТП, в котором сбили ребенка
В городе Петухово (Курганская область) водитель грузовика сбил ребенка. По данным источников URA.RU, сообщивших о происшествии, ребенок от полученных травм скончался.
«31 мая в Петухово, в первой половине дня, грузовик сбил насмерть мальчика», — рассказали источники из числа местных жителей. По данным собеседников, автомобиль ГАЗ совершил наезд на восьмилетнего ребенка.
Редакция URA.RU запросила информацию о ДТП в региональном управлении ГИБДД. В отделе пропаганды пообещали разместить информацию об инциденте на сайте ведомства.
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