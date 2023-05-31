31 мая 2023

В Курганской области грузовик насмерть сбил ребенка. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, медпомощь, машина скорой помощи, медицинская печать, скорая помошь
В Петухово медики выехали на ДТП, в котором сбили ребенка Фото:

В городе Петухово (Курганская область) водитель грузовика сбил ребенка. По данным источников URA.RU, сообщивших о происшествии, ребенок от полученных травм скончался.

«31 мая в Петухово, в первой половине дня, грузовик сбил насмерть мальчика», — рассказали источники из числа местных жителей. По данным собеседников, автомобиль ГАЗ совершил наезд на восьмилетнего ребенка.

Редакция URA.RU запросила информацию о ДТП в региональном управлении ГИБДД. В отделе пропаганды пообещали разместить информацию об инциденте на сайте ведомства.

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В городе Петухово (Курганская область) водитель грузовика сбил ребенка. По данным источников URA.RU, сообщивших о происшествии, ребенок от полученных травм скончался. «31 мая в Петухово, в первой половине дня, грузовик сбил насмерть мальчика», — рассказали источники из числа местных жителей. По данным собеседников, автомобиль ГАЗ совершил наезд на восьмилетнего ребенка. Редакция URA.RU запросила информацию о ДТП в региональном управлении ГИБДД. В отделе пропаганды пообещали разместить информацию об инциденте на сайте ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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