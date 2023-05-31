Миасский автозавод «Урал» сменил владельца

01 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Сделку по продаже автозавода объяснили противодействием санкциям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Имущество автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) перешло под контроль менеджмента предприятия. Как стало известно, бывший собственник Дмитрий Стрежнев после пяти лет владения компанией избавился от ее активов. «Активы автозавода „Урал“, принадлежавшие бизнесмену Дмитрию Стрежневу, были проданы руководству предприятия. Сделка закрыта», — сообщило агентство «Интерфакс». Сумма сделки не названа. По словам источника агентства, Стрежнев сосредоточится на развитии бизнесов в сегменте строительно-дорожной и сельхозтехники в Казахстане и Узбекистане. «Техническая процедура. Все свои. Противодействие санкциям», — отметил источник URA.RU. О скором переходе предприятия под контроль Стрежнева впервые заговорили в 2018 году. До этого актив входил в группу компаний миллиардера Олега Дерипаски. В результате в марте, по данным «Интерфакса», завод приобрела «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ) Стрежнева. При подготовке материала URA.RU связалось с пресс-службой автозавода. Ответ обещали дать позже.

Имущество автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) перешло под контроль менеджмента предприятия. Как стало известно, бывший собственник Дмитрий Стрежнев после пяти лет владения компанией избавился от ее активов. «Активы автозавода „Урал“, принадлежавшие бизнесмену Дмитрию Стрежневу, были проданы руководству предприятия. Сделка закрыта», — сообщило агентство «Интерфакс». Сумма сделки не названа. По словам источника агентства, Стрежнев сосредоточится на развитии бизнесов в сегменте строительно-дорожной и сельхозтехники в Казахстане и Узбекистане. «Техническая процедура. Все свои. Противодействие санкциям», — отметил источник URA.RU. О скором переходе предприятия под контроль Стрежнева впервые заговорили в 2018 году. До этого актив входил в группу компаний миллиардера Олега Дерипаски. В результате в марте, по данным «Интерфакса», завод приобрела «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ) Стрежнева. При подготовке материала URA.RU связалось с пресс-службой автозавода. Ответ обещали дать позже.