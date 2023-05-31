Ольга Бузова прилетела в Екатеринбург продвигать науку. Фото

01 июня 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Бузова выступит перед студентами горного университета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Ольга Бузова займется популяризацией науки среди студентов при поддержке Минобрнауки. Ради этой цели она прилетела в Екатеринбург, где будет выступать в Уральском горном университете. Об этом URA.RU сообщили осведомленный источник. «В горном университете ждут Бузову 1—2 июня. К ее приходу приводят в порядок научные лаборатории. Накануне, 31 мая, съемочная команда Бузовой работала в здании горного на Хохрякова, 85», — поделился инсайдер. По его словам, такие визиты знаменитостей в вузы организованы в рамках проекта Минобрнауки по популяризации науки медийными личностями. При этом сами сотрудники университета не верят, что к ним придет самая певица. «Мне до сих пор не верится, потому что шумихи никакой нет», — сообщает один из сотрудников. Однако другие источники сообщают, что заметили звезду «Дома-2» возле вуза. Корреспондент URA.RU попытался связать с пресс-службой УГГУ, но трубку никто не взял. По итогу на почту был отправлен запрос. На момент публикации ответа на него получено не было. Дополнено в 13:42. В пресс-службе университета пояснили, что 1 июня в УГГУ проходят съемки проекта, ведущей которого является российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер — Ольга Бузова. «Детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже», — заявили в вузе. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певица Ольга Бузова займется популяризацией науки среди студентов при поддержке Минобрнауки. Ради этой цели она прилетела в Екатеринбург, где будет выступать в Уральском горном университете. Об этом URA.RU сообщили осведомленный источник. «В горном университете ждут Бузову 1—2 июня. К ее приходу приводят в порядок научные лаборатории. Накануне, 31 мая, съемочная команда Бузовой работала в здании горного на Хохрякова, 85», — поделился инсайдер. По его словам, такие визиты знаменитостей в вузы организованы в рамках проекта Минобрнауки по популяризации науки медийными личностями. При этом сами сотрудники университета не верят, что к ним придет самая певица. «Мне до сих пор не верится, потому что шумихи никакой нет», — сообщает один из сотрудников. Однако другие источники сообщают, что заметили звезду «Дома-2» возле вуза. Корреспондент URA.RU попытался связать с пресс-службой УГГУ, но трубку никто не взял. По итогу на почту был отправлен запрос. На момент публикации ответа на него получено не было. Дополнено в 13:42. В пресс-службе университета пояснили, что 1 июня в УГГУ проходят съемки проекта, ведущей которого является российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер — Ольга Бузова. «Детали проекта не раскрываются и будут анонсированы позже», — заявили в вузе.