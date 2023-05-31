Челябинские силовики и казаки перекрыли подъезды к озеру Тургояк

К озеру Тургояк (Миасский городской округ, Челябинская область) закрыты въезды через лес из-за особого противопожарного режима. О том, что в работе задействованы казаки и сотрудники МВД, URA.RU 1 июня сообщили в ГУ лесами региона.
«Действует особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов. Это необходимая мера для защиты озера Тургояк. Мэрия организовала совместную работу сотрудников МВД, пожарного надзора, Миасского лесничества, ГОЧС и казачества», — уточнили в управлении.
Посты ведомств работают на въездах в лес в районе озера Инышко и базы отдыха Волна. К береговой зоне не допускают неорганизованные группы.
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