Челябинские силовики и казаки перекрыли подъезды к озеру Тургояк

01 июня 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

К береговой линии озера Тургояк не допускают неорганизованные группы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К озеру Тургояк (Миасский городской округ, Челябинская область) закрыты въезды через лес из-за особого противопожарного режима. О том, что в работе задействованы казаки и сотрудники МВД, URA.RU 1 июня сообщили в ГУ лесами региона. «Действует особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов. Это необходимая мера для защиты озера Тургояк. Мэрия организовала совместную работу сотрудников МВД, пожарного надзора, Миасского лесничества, ГОЧС и казачества», — уточнили в управлении. Посты ведомств работают на въездах в лес в районе озера Инышко и базы отдыха Волна. К береговой зоне не допускают неорганизованные группы.

К озеру Тургояк (Миасский городской округ, Челябинская область) закрыты въезды через лес из-за особого противопожарного режима. О том, что в работе задействованы казаки и сотрудники МВД, URA.RU 1 июня сообщили в ГУ лесами региона. «Действует особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов. Это необходимая мера для защиты озера Тургояк. Мэрия организовала совместную работу сотрудников МВД, пожарного надзора, Миасского лесничества, ГОЧС и казачества», — уточнили в управлении. Посты ведомств работают на въездах в лес в районе озера Инышко и базы отдыха Волна. К береговой зоне не допускают неорганизованные группы.