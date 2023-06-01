В Екатеринбурге ищут девочку, которая не вернулась с прогулки. Фото

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Клипарт, разное. Курганская область, двор, подъезд дома, девочка, заросли травы
Куда ушла девочка — неизвестно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнюю Динару Грачеву. К поиску ребенка подключились волонтеры. 31 мая девочка не вернулась с прогулки, значится на ориентировке отряда «ЛизаАлерт».

«Грачева Динара 31 мая не вернулась с прогулки. Рост 137 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Одежда: черная кофта, темно-синие джинсы, белые кроссовки», — передают волонтеры приметы пропавшей.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о школьнице, полиция Екатеринбурга просит сообщить по телефону 8 (343) 356-42-12 или 02 (102 по мобильному). «Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении», — говорится в сообщении силовиков.

О местонахождении ребенка неизвестно сутки
О местонахождении ребенка неизвестно сутки
Фото:

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В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнюю Динару Грачеву. К поиску ребенка подключились волонтеры. 31 мая девочка не вернулась с прогулки, значится на ориентировке отряда «ЛизаАлерт». «Грачева Динара 31 мая не вернулась с прогулки. Рост 137 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Одежда: черная кофта, темно-синие джинсы, белые кроссовки», — передают волонтеры приметы пропавшей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о школьнице, полиция Екатеринбурга просит сообщить по телефону 8 (343) 356-42-12 или 02 (102 по мобильному). «Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении», — говорится в сообщении силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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