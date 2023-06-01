В Екатеринбурге ищут девочку, которая не вернулась с прогулки. Фото

01 июня 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Куда ушла девочка — неизвестно (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнюю Динару Грачеву. К поиску ребенка подключились волонтеры. 31 мая девочка не вернулась с прогулки, значится на ориентировке отряда «ЛизаАлерт». «Грачева Динара 31 мая не вернулась с прогулки. Рост 137 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Одежда: черная кофта, темно-синие джинсы, белые кроссовки», — передают волонтеры приметы пропавшей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о школьнице, полиция Екатеринбурга просит сообщить по телефону 8 (343) 356-42-12 или 02 (102 по мобильному). «Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении», — говорится в сообщении силовиков. О местонахождении ребенка неизвестно сутки Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнюю Динару Грачеву. К поиску ребенка подключились волонтеры. 31 мая девочка не вернулась с прогулки, значится на ориентировке отряда «ЛизаАлерт». «Грачева Динара 31 мая не вернулась с прогулки. Рост 137 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Одежда: черная кофта, темно-синие джинсы, белые кроссовки», — передают волонтеры приметы пропавшей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о школьнице, полиция Екатеринбурга просит сообщить по телефону 8 (343) 356-42-12 или 02 (102 по мобильному). «Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении», — говорится в сообщении силовиков.