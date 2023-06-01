Екатеринбуржцы в аномальный зной остались без воды

В аномальную жару люди жалуются на отсутствие воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители микрорайона Чапаевский в Екатеринбурге пожаловались на отсутствие воды из-за аварии на трубопроводе. Горожанам не хватает в том числе и питьевой воды, рассказала читательница URA.RU.

«Третьи сутки микрорайон Чапаевский Октябрьского района остается без воды, без питьевой воды в том числе, которую Водоканал должен подвозить в бочке! Диспетчер мне говорит, что бочка у них одна для питьевой воды и на огромный микрорайон ее не хватает. У нас дома дети, инвалиды, дедушки, бабушки, садики оба закрылись! Смывать в канализацию нечем, пить нечего», — рассказала Екатерина Митрофанова.

За комментарием корреспондент обратился в пиар-службу Водоканала. Там подтвердили, что на Сибирском тракте, 37а произошла авария на трубопроводе.

«Будет произведен демонтаж и монтаж 12 погонных метров трубопровода. Мы пытались переподключить сеть, но идет утечка, поэтому отключили все. Ориентировочно окончание ремонтных работ запланировано на 10 часов утра», — объяснили представители организации.

Они рекомендовали отслеживать местонахождение цистерн с водой в режиме реального времени на сайте Водоканала. «Там есть строчка — где автоцистерна. Сейчас у нас курсируют три цистерны с водой, мы продлили их работу до 23 часов», — добавили в Водоканале.

Ранее жителей другого свердловского города — Верхней Салды — предупредили об отключении горячей воды на два с половиной месяца. В УЖКХ объяснили это капитальным ремонтом магистральной теплосети.