На Северо-Лабатьюганском месторождении, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз» в Сургутском районе ХМАО, произошел взрыв во время ремонтных работ на скважине. В МЧС агентству сообщили, что нефтяникам удалось потушить огонь до приезда пожарных.
«На Северо-Лабатьюганском месторождении произошел пожар на площади 0,5 квадратных метра, пострадал корпус подъемного агрегата автомобиля. Возгорание потушили до приезда пожарной службы, погибших и травмированных нет», — сообщили в МЧС. Причины пожара устанавливают дознаватели.
Очевидцы выложили видео с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте» «Капитальный ремонт скважин». Комментаторы утверждают, что на объекте работали подрядчики «Сургутнефтегаза» — буровая компания «Евразия». URA.RU обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». На предприятии на звонок корреспондента не ответили.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Ватьеганском месторождении, которое разрабатывает компания «ЛУКОЙЛ», произошло возгорание. От огня пострадало оборудование.
Видео: группа «Капитальный ремонт скважин» в социальной сети «ВКонтакте»
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