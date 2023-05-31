На месторождении «Сургутнефтегаза» в ХМАО произошел взрыв. Видео

01 июня 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

На месторождении в ХМАО от огня пострадала спецтехника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Северо-Лабатьюганском месторождении, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз» в Сургутском районе ХМАО, произошел взрыв во время ремонтных работ на скважине. В МЧС агентству сообщили, что нефтяникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. «На Северо-Лабатьюганском месторождении произошел пожар на площади 0,5 квадратных метра, пострадал корпус подъемного агрегата автомобиля. Возгорание потушили до приезда пожарной службы, погибших и травмированных нет», — сообщили в МЧС. Причины пожара устанавливают дознаватели. Очевидцы выложили видео с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте» «Капитальный ремонт скважин». Комментаторы утверждают, что на объекте работали подрядчики «Сургутнефтегаза» — буровая компания «Евразия». URA.RU обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». На предприятии на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Ватьеганском месторождении, которое разрабатывает компания «ЛУКОЙЛ», произошло возгорание. От огня пострадало оборудование. Видео: группа «Капитальный ремонт скважин» в социальной сети «ВКонтакте»

На Северо-Лабатьюганском месторождении, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз» в Сургутском районе ХМАО, произошел взрыв во время ремонтных работ на скважине. В МЧС агентству сообщили, что нефтяникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. «На Северо-Лабатьюганском месторождении произошел пожар на площади 0,5 квадратных метра, пострадал корпус подъемного агрегата автомобиля. Возгорание потушили до приезда пожарной службы, погибших и травмированных нет», — сообщили в МЧС. Причины пожара устанавливают дознаватели. Очевидцы выложили видео с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте» «Капитальный ремонт скважин». Комментаторы утверждают, что на объекте работали подрядчики «Сургутнефтегаза» — буровая компания «Евразия». URA.RU обратилось за комментарием в «Сургутнефтегаз». На предприятии на звонок корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Ватьеганском месторождении, которое разрабатывает компания «ЛУКОЙЛ», произошло возгорание. От огня пострадало оборудование. Видео: группа «Капитальный ремонт скважин» в социальной сети «ВКонтакте»