31 мая 2023

Подчиненный будет бороться с мэром за место главы курганского округа

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Заседание городской думы. Курган, чиновник, часы, руки, депутат
Главу Катайского района выберут 30 июня Фото:

Управляющий делами администрации Катайского района Курганской области Сергей Мартынов вместе с действующим руководителем муниципалитета Глебом Морозовым участвуют в конкурсе, по результатам которого выберут нового главу округа. Данная информация размещена на сайте администрации округа.

«На день окончания срока приема документов в конкурсную комиссию поступило два заявления (пакета документов) от следующих претендентов на участие в конкурсе: Морозов Глеб Михайлович — глава Катайского района, Мартынов Сергей Владимирович — управляющий делами — руководитель аппарата администрации Катайского района», — указано на сайте. До 27 июня представители конкурсной комиссии будут проверять на достоверность документы кандидатов. Главу округа планируют выбрать 30 июня.

Ранее стало известно, что в Целинном муниципальном округе на аналогичный конкурс тоже заявились два кандидата. Там главой муниципалитета хотят стать и. о. главы Петр Скоробогатов и его заместитель Елена Гарипова.

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Управляющий делами администрации Катайского района Курганской области Сергей Мартынов вместе с действующим руководителем муниципалитета Глебом Морозовым участвуют в конкурсе, по результатам которого выберут нового главу округа. Данная информация размещена на сайте администрации округа. «На день окончания срока приема документов в конкурсную комиссию поступило два заявления (пакета документов) от следующих претендентов на участие в конкурсе: Морозов Глеб Михайлович — глава Катайского района, Мартынов Сергей Владимирович — управляющий делами — руководитель аппарата администрации Катайского района», — указано на сайте. До 27 июня представители конкурсной комиссии будут проверять на достоверность документы кандидатов. Главу округа планируют выбрать 30 июня. Ранее стало известно, что в Целинном муниципальном округе на аналогичный конкурс тоже заявились два кандидата. Там главой муниципалитета хотят стать и. о. главы Петр Скоробогатов и его заместитель Елена Гарипова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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