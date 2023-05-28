28 мая 2023

Подчиненная курганского мэра планирует занять его место

Замглавы Целинного округа Гарипова заявилась на выборы мэра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании "Ростелеком". Курган , отставка, пустое кресло, кресло главы
За место руководителя Целинного округа будут бороться только и. о. главы и его зам Фото:

В Целинном муниципальном округе Курганской области в конкурсе, на котором определят руководителя муниципалитета, будут участвовать только и. о. главы Петр Скоробогатов и его заместитель — Елена Гарипова. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы Целинного муниципального округа. О своем желании участвовать в выборах заявили два человека. Это и. о. главы округа Петр Иванович Скоробогатов и заместитель главы округа по вопросам социального развития Елена Вячеславовна Гарипова», — указано в сообщении.

Главу округа планируют выбрать 7 июля. Бывший глава округа Александр Сытов 7 февраля ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. После этого в администрации округа прошли обыски.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Целинном муниципальном округе Курганской области в конкурсе, на котором определят руководителя муниципалитета, будут участвовать только и. о. главы Петр Скоробогатов и его заместитель — Елена Гарипова. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы Целинного муниципального округа. О своем желании участвовать в выборах заявили два человека. Это и. о. главы округа Петр Иванович Скоробогатов и заместитель главы округа по вопросам социального развития Елена Вячеславовна Гарипова», — указано в сообщении. Главу округа планируют выбрать 7 июля. Бывший глава округа Александр Сытов 7 февраля ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. После этого в администрации округа прошли обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...