Подчиненная курганского мэра планирует занять его место

В Целинном муниципальном округе Курганской области в конкурсе, на котором определят руководителя муниципалитета, будут участвовать только и. о. главы Петр Скоробогатов и его заместитель — Елена Гарипова. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы Целинного муниципального округа. О своем желании участвовать в выборах заявили два человека. Это и. о. главы округа Петр Иванович Скоробогатов и заместитель главы округа по вопросам социального развития Елена Вячеславовна Гарипова», — указано в сообщении.
Главу округа планируют выбрать 7 июля. Бывший глава округа Александр Сытов 7 февраля ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. После этого в администрации округа прошли обыски.
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