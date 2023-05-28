Подчиненная курганского мэра планирует занять его место

Замглавы Целинного округа Гарипова заявилась на выборы мэра

29 мая 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

За место руководителя Целинного округа будут бороться только и. о. главы и его зам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном муниципальном округе Курганской области в конкурсе, на котором определят руководителя муниципалитета, будут участвовать только и. о. главы Петр Скоробогатов и его заместитель — Елена Гарипова. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы Целинного муниципального округа. О своем желании участвовать в выборах заявили два человека. Это и. о. главы округа Петр Иванович Скоробогатов и заместитель главы округа по вопросам социального развития Елена Вячеславовна Гарипова», — указано в сообщении. Главу округа планируют выбрать 7 июля. Бывший глава округа Александр Сытов 7 февраля ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. После этого в администрации округа прошли обыски.

В Целинном муниципальном округе Курганской области в конкурсе, на котором определят руководителя муниципалитета, будут участвовать только и. о. главы Петр Скоробогатов и его заместитель — Елена Гарипова. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы Целинного муниципального округа. О своем желании участвовать в выборах заявили два человека. Это и. о. главы округа Петр Иванович Скоробогатов и заместитель главы округа по вопросам социального развития Елена Вячеславовна Гарипова», — указано в сообщении. Главу округа планируют выбрать 7 июля. Бывший глава округа Александр Сытов 7 февраля ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. После этого в администрации округа прошли обыски.