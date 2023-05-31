Тюменцев заманивают в инвестиции, обещая небывалую прибыль. Скрин

Тюменцам обещают до 30% прибыли за инвестиции в пункты выдачи популярных маркетплейсов

01 июня 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Экономисты предполагают, что высокая доходность может быть способом заманить потенциальных инвесторов в заведомо не прибыльное дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском секторе доски объявлений Avito появилось несколько десятков объявлений с предложением инвестировать в развитие бизнеса на популярных маркетплейсах. У всех объявлений один автор, она предлагает вложить в дело три миллиона рублей, а доходность обещает от 30% годовых. «Пассивный доход на Wildberries, прибыль от 33% годовых. Ищем инвестиции в наши действующие магазины на Wildberries и Ozon. Способны гарантировать защиту от потери вложений, прописанную в договоре. В качестве залога готовы предоставить недвижимость — для вас рисков нет», — говорится в одном из сообщений. Аналогичные объявления автор разместил на Avito и для других городов. Первое такое объявление появилось 20 мая, за две недели автор разместила 124 объявления. Финансовые аналитики предполагают, что в схеме может скрываться подвох. «Слишком высокая предполагаемая прибыль привлекает, однако в любом случае надо быть внимательным, и лучше всего оценить возможные риски с экономистами. Сама по себе прибыльность выше 10-15% должна насторожить, особенно в свете историй о проблемах и штрафах у маркетплейсов», — пояснил URA.RU источник. В ответ на сообщение на Avito автор объявлений предложила провести собеседование по телефону, на котором учредитель расскажет подробности и предоставит все необходимые гарантии. Дата предполагаемого собеседования к моменту публикации не определена. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области с просьбой пояснить, известны ли полиции случаи мошенничества с инвестициями на маркетплейсах. На момент публикации ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском секторе доски объявлений Avito появилось несколько десятков объявлений с предложением инвестировать в развитие бизнеса на популярных маркетплейсах. У всех объявлений один автор, она предлагает вложить в дело три миллиона рублей, а доходность обещает от 30% годовых. «Пассивный доход на Wildberries, прибыль от 33% годовых. Ищем инвестиции в наши действующие магазины на Wildberries и Ozon. Способны гарантировать защиту от потери вложений, прописанную в договоре. В качестве залога готовы предоставить недвижимость — для вас рисков нет», — говорится в одном из сообщений. Аналогичные объявления автор разместил на Avito и для других городов. Первое такое объявление появилось 20 мая, за две недели автор разместила 124 объявления. Финансовые аналитики предполагают, что в схеме может скрываться подвох. «Слишком высокая предполагаемая прибыль привлекает, однако в любом случае надо быть внимательным, и лучше всего оценить возможные риски с экономистами. Сама по себе прибыльность выше 10-15% должна насторожить, особенно в свете историй о проблемах и штрафах у маркетплейсов», — пояснил URA.RU источник. В ответ на сообщение на Avito автор объявлений предложила провести собеседование по телефону, на котором учредитель расскажет подробности и предоставит все необходимые гарантии. Дата предполагаемого собеседования к моменту публикации не определена. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области с просьбой пояснить, известны ли полиции случаи мошенничества с инвестициями на маркетплейсах. На момент публикации ответ ожидается.