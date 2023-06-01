Главный критик мэра Тюмени намерен выиграть выборы у ЕР

Дмитрий Елагин выдвинется в гордуму Тюмени на округе без сильных конкурентов
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Комиссия по бюджету города. Тюмень, бакро евгений, елагин дмитрий
Дмитрий Елагин выдвинется от ЛДПР по округу №22 Фото:

Лидер фракции ЛДПР в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин, известный критикой мэра Руслана Кухарука, намерен выиграть осенние выборы в представительный орган. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии либерал-демократов. Дополнительную интригу создает тот факт, что Елагин выдвигается по одномандатному округу, где единороссы не выставили сильного кандидата и числа действующих депутатов.

«Елагин выдвинется по округу №22. Конечно, ЛДПР рассчитывает здесь на победу, как и в остальных округах», — отметили в партии.

По результатам внутрипартийных праймериз, кандидатом от ЕР на округе №22 станет неизвестный в широких кругах медик Сергей Кудрявцев. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.

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Лидер фракции ЛДПР в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин, известный критикой мэра Руслана Кухарука, намерен выиграть осенние выборы в представительный орган. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии либерал-демократов. Дополнительную интригу создает тот факт, что Елагин выдвигается по одномандатному округу, где единороссы не выставили сильного кандидата и числа действующих депутатов. «Елагин выдвинется по округу №22. Конечно, ЛДПР рассчитывает здесь на победу, как и в остальных округах», — отметили в партии. По результатам внутрипартийных праймериз, кандидатом от ЕР на округе №22 станет неизвестный в широких кругах медик Сергей Кудрявцев. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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