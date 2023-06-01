Главный критик мэра Тюмени намерен выиграть выборы у ЕР

Лидер фракции ЛДПР в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин, известный критикой мэра Руслана Кухарука, намерен выиграть осенние выборы в представительный орган. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии либерал-демократов. Дополнительную интригу создает тот факт, что Елагин выдвигается по одномандатному округу, где единороссы не выставили сильного кандидата и числа действующих депутатов.
«Елагин выдвинется по округу №22. Конечно, ЛДПР рассчитывает здесь на победу, как и в остальных округах», — отметили в партии.
По результатам внутрипартийных праймериз, кандидатом от ЕР на округе №22 станет неизвестный в широких кругах медик Сергей Кудрявцев. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.
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