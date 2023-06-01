Главный критик мэра Тюмени намерен выиграть выборы у ЕР

Дмитрий Елагин выдвинется в гордуму Тюмени на округе без сильных конкурентов

01 июня 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий Елагин выдвинется от ЛДПР по округу №22 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Лидер фракции ЛДПР в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин, известный критикой мэра Руслана Кухарука, намерен выиграть осенние выборы в представительный орган. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии либерал-демократов. Дополнительную интригу создает тот факт, что Елагин выдвигается по одномандатному округу, где единороссы не выставили сильного кандидата и числа действующих депутатов. «Елагин выдвинется по округу №22. Конечно, ЛДПР рассчитывает здесь на победу, как и в остальных округах», — отметили в партии. По результатам внутрипартийных праймериз, кандидатом от ЕР на округе №22 станет неизвестный в широких кругах медик Сергей Кудрявцев. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.

Лидер фракции ЛДПР в гордуме Тюмени Дмитрий Елагин, известный критикой мэра Руслана Кухарука, намерен выиграть осенние выборы в представительный орган. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии либерал-демократов. Дополнительную интригу создает тот факт, что Елагин выдвигается по одномандатному округу, где единороссы не выставили сильного кандидата и числа действующих депутатов. «Елагин выдвинется по округу №22. Конечно, ЛДПР рассчитывает здесь на победу, как и в остальных округах», — отметили в партии. По результатам внутрипартийных праймериз, кандидатом от ЕР на округе №22 станет неизвестный в широких кругах медик Сергей Кудрявцев. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.