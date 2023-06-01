Прокуратура начала проверку из-за екатеринбуржцев, которые остались без воды в зной

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, кран, раковина, уборная, мытье рук
Жители микрорайона уже третьи сутки живут без воды Фото:

Прокуратура начала проверку после публикации URA.RU о том, что жители микрорайона Чапаевский Октябрьского района Екатеринбурга остались без воды, в том числе питьевой, в аномальный зной. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«1 июня водоснабжение МУП „Водоканал“ отключено в связи с заменой аварийного участка трубы, часть которой демонтирована. Без воды остаются 27 многоквартирных домов, детский сад, медицинское учреждение, учреждение культуры. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о бесперебойном обеспечении потребителей коммунальными ресурсами», — говорится в сообщении ведомства.

Авария на трубопроводе в Чапаевском произошла еще 30 мая. Утечку устранили, но на следующий день произошел прорыв другого участка трубы. И снова коммунальщики провели ремонт и пустили воду в дома горожан, но уже 1 июня водоснабжение снова отключили, на этот раз из-за замены аварийного участка трубы, часть которой демонтирована. Жильцы жаловались URA.RU, что трое суток сидят без воды.

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Прокуратура начала проверку после публикации URA.RU о том, что жители микрорайона Чапаевский Октябрьского района Екатеринбурга остались без воды, в том числе питьевой, в аномальный зной. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «1 июня водоснабжение МУП „Водоканал“ отключено в связи с заменой аварийного участка трубы, часть которой демонтирована. Без воды остаются 27 многоквартирных домов, детский сад, медицинское учреждение, учреждение культуры. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о бесперебойном обеспечении потребителей коммунальными ресурсами», — говорится в сообщении ведомства. Авария на трубопроводе в Чапаевском произошла еще 30 мая. Утечку устранили, но на следующий день произошел прорыв другого участка трубы. И снова коммунальщики провели ремонт и пустили воду в дома горожан, но уже 1 июня водоснабжение снова отключили, на этот раз из-за замены аварийного участка трубы, часть которой демонтирована. Жильцы жаловались URA.RU, что трое суток сидят без воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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