Продлен арест обвиняемой в теракте, где погиб военкор Татарский

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарья Трепова обвиняется в теракте в Санкт-Петербурге 2 апреля Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Суд продлил арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов). Она обвиняется в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

«Суд до 2 сентября продлил арест Дарье Треповой», — сообщает ТАСС. Сам теракт произошел 2 апреля, вскоре Трепову задержали.

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Суд продлил арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов). Она обвиняется в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский. «Суд до 2 сентября продлил арест Дарье Треповой», — сообщает ТАСС. Сам теракт произошел 2 апреля, вскоре Трепову задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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