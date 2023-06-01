Продлен арест обвиняемой в теракте, где погиб военкор Татарский

Дарья Трепова обвиняется в теракте в Санкт-Петербурге 2 апреля
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Суд продлил арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов). Она обвиняется в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
«Суд до 2 сентября продлил арест Дарье Треповой», — сообщает ТАСС. Сам теракт произошел 2 апреля, вскоре Трепову задержали.
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