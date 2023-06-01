Медведев заявил о новом статусе спецоперации

Медведев: спецоперация РФ превратилась в борьбу с террористами

01 июня 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев призвал уничтожить террористический режим на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России стала контртеррористической борьбой, цель которой — уничтожить текущий украинский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаки Украины на Россию. «Контртеррористическая борьба — это, по сути, то, во что превратилась специальная военная операция. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой: они должны быть уничтожены. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине. Иначе оттуда постоянно будет исходить угроза», — сказал Медведев во время встречи с военными на общевойсковом полигоне Прудобой в Волгорадской области. За последние недели ВСУ усилили атаки на РФ. Самые крупные из них — обстрелы в Белгородской области и атаки по жилым домам в Москве 30 мая.

Спецоперация России стала контртеррористической борьбой, цель которой — уничтожить текущий украинский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаки Украины на Россию. «Контртеррористическая борьба — это, по сути, то, во что превратилась специальная военная операция. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой: они должны быть уничтожены. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине. Иначе оттуда постоянно будет исходить угроза», — сказал Медведев во время встречи с военными на общевойсковом полигоне Прудобой в Волгорадской области. За последние недели ВСУ усилили атаки на РФ. Самые крупные из них — обстрелы в Белгородской области и атаки по жилым домам в Москве 30 мая.