Медведев заявил о новом статусе спецоперации

Спецоперация России стала контртеррористической борьбой, цель которой — уничтожить текущий украинский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаки Украины на Россию.
«Контртеррористическая борьба — это, по сути, то, во что превратилась специальная военная операция. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей. Ответ понятно какой: они должны быть уничтожены. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине. Иначе оттуда постоянно будет исходить угроза», — сказал Медведев во время встречи с военными на общевойсковом полигоне Прудобой в Волгорадской области.
За последние недели ВСУ усилили атаки на РФ. Самые крупные из них — обстрелы в Белгородской области и атаки по жилым домам в Москве 30 мая.
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