ПВО России отбила атаки беспилотников ВСУ по Москве: главное к вечеру 30 мая

Утром 30 мая беспилотники ВСУ атаковали Москву
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Москва была атакована утром 30 мая украинскими беспилотниками. Армия России сбила восемь дронов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 мая.
- Первый прилет был зафиксирован в 7:31 по московскому времени. Дрон ударил по дому на улице Атласова. Позже прилеты были зафиксированы и на других улицах. В городе сработала система ПВО.
- Жители домов, которые пострадали от атаки, были эвакуированы. Позже они вернулись в свои квартиры.
- В Минобороны России обвинили Украину в нападении беспилотников. Отмечается, что было сбито восемь дронов.
- Беспилотники смогли долететь до Москвы из-за того, что в зоне покрытия российского ПВО есть пустые места. Об этом заявил лава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
- После атаки беспилотников президент России Владимир Путин заявил, что РФ примет зеркальные меры. Так, армия России ударила по штабу военной разведки Украины. Также российские силы атаковали украинские центры, где применялись решения по терактам на территориях России западными спецслужбами, передает Пятый канал.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в России военное положение. Он объяснил это борьбой с украинскими атаками.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пункту временного размещения жителей Белгородской области. При обстреле погибли люди. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующая карточка появилась на сайте ведомства. Также в розыск МВД РФ был объявлен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает «Национальная служба новостей».
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