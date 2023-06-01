Очевидцы рассказали о ракете, взорвавшейся в Белгороде

В Белгороде в районе одного из торговых центров взорвалась ракета ВСУ. Об этом рассказал один из очевидцев.
«Буквально минут десять, и я успел увидеть — она над дорогой летела в сторону торгового центра. И потом хлопок такой, секунд через пять, я вышел, смотрю — и дым пошел с этой стороны», — заявил житель Белгорода «
В последнее время сильно участились атаки на Белгородскую область со стороны украинской армии. Так, стало известно о терактах ВСУ в городе Шебекино. По словам военного эксперта Вадима Козюлина, Киев таким образом пытается оттянуть российские войска в эту область перед масштабным наступлением, пишет деловое издание «Взгляд». Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о взрыве в Белгороде неизвестного устройства, в результате которого пострадали два человека.
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