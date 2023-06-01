Клава Кока согласилась бесплатно помочь родному Екатеринбургу после публикации URA.RU

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) все-таки будет продвигать 300-летие родного для нее Екатеринбурга. Причем бесплатно. После публикации на URA.RU менеджеры артистки отправили чиновникам ее фото для размещения на рекламных баннерах.
Накануне стало известно, что представители некоего московского артиста, уроженца Екатеринбурга, выставили чиновникам ценник за участие в рекламной кампании — три миллиона рублей. Власти прекратили общение, поскольку 20 других известных свердловчан откликнулись на приглашение, не попросив никаких денег. В частности, Niletto (Даниил Прытков), тоже находящийся на пике популярности. О том, что тем самым отказавшим артистом была Клава Кока, агентство сообщило со ссылкой на источники.
«Вчера же вечером выяснилось, что произошло недопонимание. Помощники Клавы Коки восприняли письмо из мэрии как коммерческое предложение. Сама она обращение не видела. Лейбл Black Star оперативно выслал снимки», — рассказали URA.RU в горадминистрации.
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