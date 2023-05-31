Клава Кока отказалась бесплатно пиарить 300-летие родного Екатеринбурга

31 мая 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Клава Кока при этом выступит на самом юбилее — но уже за деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Клава Кока (Клавдия Высокова) отказалась бесплатно продвигать предстоящее 300-летие родного Екатеринбурга. По данным URA.RU, это именно ее менеджеры выставили мэрии ценник в три миллиона рублей за фото для рекламного баннера. О том, что представители некоего артиста, «популярного у юной аудитории», озвучили чиновникам сумму за участие в проекте, журналистам 31 мая рассказал вице-мэр Сергей Плахотин — основной организатор кампании. Но называть имя он категорически отказался. При этом уточнил, что, услышав сумму, чиновники прекратили общение, поскольку 20 других известных свердловчан откликнулись на приглашение, не попросив никаких денег. В частности, Niletto (Даниил Прытков), тоже находящийся на пике популярности. Он, кстати, выступит с Клавой Кокой на самом празднике в августе. Но уже за деньги — артистов пригласили уральские меценаты. Новость по теме Лицами 300-летия Екатеринбурга стали Niletto, космонавт и звезды «Уральских пельменей». Фото Представитель Клавы Коки Айрат бросил трубку, не дослушав вопрос корреспондента. На сообщение в мессенджере он пока не ответил. А концертный менеджер артистки Денис Баранов сказал URA.RU, что не помнит подобных обсуждений. Источник агентства, предположил, что Клаву Коку могли и подставить, просто не передав ей запрос от муниципальных властей. Помимо Niletto, в списке звезд — фронтмены «Чайфа», звезды «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, космонавт Сергей Прокопьев, летчик-герой Дамир Юсупов, режиссер Алексей Федорченко, депутат заксо, победитель «Дакара» Сергея Карякин. Билборды с их лицами с 1 июня начнут появляться по всему городу. Всего запланировано 480 точек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клава Кока (Клавдия Высокова) отказалась бесплатно продвигать предстоящее 300-летие родного Екатеринбурга. По данным URA.RU, это именно ее менеджеры выставили мэрии ценник в три миллиона рублей за фото для рекламного баннера. О том, что представители некоего артиста, «популярного у юной аудитории», озвучили чиновникам сумму за участие в проекте, журналистам 31 мая рассказал вице-мэр Сергей Плахотин — основной организатор кампании. Но называть имя он категорически отказался. При этом уточнил, что, услышав сумму, чиновники прекратили общение, поскольку 20 других известных свердловчан откликнулись на приглашение, не попросив никаких денег. В частности, Niletto (Даниил Прытков), тоже находящийся на пике популярности. Он, кстати, выступит с Клавой Кокой на самом празднике в августе. Но уже за деньги — артистов пригласили уральские меценаты. Представитель Клавы Коки Айрат бросил трубку, не дослушав вопрос корреспондента. На сообщение в мессенджере он пока не ответил. А концертный менеджер артистки Денис Баранов сказал URA.RU, что не помнит подобных обсуждений. Источник агентства, предположил, что Клаву Коку могли и подставить, просто не передав ей запрос от муниципальных властей. Помимо Niletto, в списке звезд — фронтмены «Чайфа», звезды «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, космонавт Сергей Прокопьев, летчик-герой Дамир Юсупов, режиссер Алексей Федорченко, депутат заксо, победитель «Дакара» Сергея Карякин. Билборды с их лицами с 1 июня начнут появляться по всему городу. Всего запланировано 480 точек.