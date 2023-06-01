ООН: РФ ограничила действие зерновой сделки из-за экспорта аммиака

Москва решила ограничить регистрацию судов в порт Южный в Одессе в рамках зерновой сделки, пока не начнется экспорт аммиака из РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«РФ проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», — сказал Дюжаррик на брифинге. Заявление
Представитель генсека подчеркнул, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки. Сложившуюся ситуацию там оценивают как серьезную.
Так называемую черноморскую зерновую сделку подписали РФ, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года. В рамках соглашения осуществляется вывоз украинского зерна из трех портов. Несколько раз сделка была под угрозой срыва. 17 мая стороны продлили действие сделки на 60 дней. А 1 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Киев пытается выторговать себе дополнительную выгоду, обставляя вывоз российского аммиака разными предварительными условиями.
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