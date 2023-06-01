ООН: РФ ограничила действие зерновой сделки из-за экспорта аммиака 01 июня 2023 в 21:46 Размер текста - 17 + РФ настаивает на экспорте аммиака Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Москва решила ограничить регистрацию судов в порт Южный в Одессе в рамках зерновой сделки, пока не начнется экспорт аммиака из РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «РФ проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», — сказал Дюжаррик на брифинге. Заявление опубликовано на сайте ООН . Представитель генсека подчеркнул, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки. Сложившуюся ситуацию там оценивают как серьезную. Так называемую черноморскую зерновую сделку подписали РФ, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года. В рамках соглашения осуществляется вывоз украинского зерна из трех портов. Несколько раз сделка была под угрозой срыва. 17 мая стороны продлили действие сделки на 60 дней. А 1 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Киев пытается выторговать себе дополнительную выгоду, обставляя вывоз российского аммиака разными предварительными условиями. Москва решила ограничить регистрацию судов в порт Южный в Одессе в рамках зерновой сделки, пока не начнется экспорт аммиака из РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «РФ проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется», — сказал Дюжаррик на брифинге. Заявление опубликовано на сайте ООН. Представитель генсека подчеркнул, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки. Сложившуюся ситуацию там оценивают как серьезную. Так называемую черноморскую зерновую сделку подписали РФ, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года. В рамках соглашения осуществляется вывоз украинского зерна из трех портов. Несколько раз сделка была под угрозой срыва. 17 мая стороны продлили действие сделки на 60 дней. А 1 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Киев пытается выторговать себе дополнительную выгоду, обставляя вывоз российского аммиака разными предварительными условиями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям