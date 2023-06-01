ФБК* признали нежелательной организацией. Скрин 01 июня 2023 в 21:51 Размер текста - 17 + ФБК* признан нежелательной организацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции России признало Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Американский Anti-Corruption Foundation International*, Inc. включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ», — сообщили в Минюсте. Реестр опубликован на сайте ведомства. Скариншот: сайт Минюста РФ * ФБК — экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ, выполняет функции иноагента Министерство юстиции России признало Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Американский Anti-Corruption Foundation International*, Inc. включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ», — сообщили в Минюсте. Реестр опубликован на сайте ведомства. * ФБК — экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ, выполняет функции иноагента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям