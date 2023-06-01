ФБК* признали нежелательной организацией. Скрин

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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, документы, чиновник, заседание, собрание, руки
ФБК* признан нежелательной организацией Фото:

Министерство юстиции России признало Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Американский Anti-Corruption Foundation International*, Inc. включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ», — сообщили в Минюсте. Реестр опубликован на сайте ведомства.

* ФБК — экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ, выполняет функции иноагента

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Министерство юстиции России признало Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Американский Anti-Corruption Foundation International*, Inc. включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ», — сообщили в Минюсте. Реестр опубликован на сайте ведомства. * ФБК — экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ, выполняет функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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