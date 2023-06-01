ФБК* признан нежелательной организацией
Министерство юстиции России признало Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, экстремистская и террористическая организация, признана иноагентом, запрещена на территории РФ и ликвидирована по решению суда) нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Американский Anti-Corruption Foundation International*, Inc. включен в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ», — сообщили в Минюсте. Реестр опубликован на сайте ведомства.
* ФБК — экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ, выполняет функции иноагента
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