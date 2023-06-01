Главы МИД стран БРИКС призвали усилить контроль за оружием в мире

Главы министерств иностранных дел государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием. Об этом говорится в итоговом заявлении стран БРИКС.
«Министры призвали укрепить контроль над вооружениями. В том числе, запретить разработку, производство и накопление запасов бактериологического и химического оружия», — пишут РИА Новости, ссылаясь на документ.
По информации RT, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна стать частью будущих договоров о контроле над вооружениями с США и Россией. По его словам, Европа еще не принимала участия в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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