Главы МИД стран БРИКС призвали усилить контроль за оружием в мире

02 июня 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

БРИКС призывает усилить контроль за оружием Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Главы министерств иностранных дел государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием. Об этом говорится в итоговом заявлении стран БРИКС. «Министры призвали укрепить контроль над вооружениями. В том числе, запретить разработку, производство и накопление запасов бактериологического и химического оружия», — пишут РИА Новости, ссылаясь на документ. По информации RT, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна стать частью будущих договоров о контроле над вооружениями с США и Россией. По его словам, Европа еще не принимала участия в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Главы министерств иностранных дел государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием. Об этом говорится в итоговом заявлении стран БРИКС. «Министры призвали укрепить контроль над вооружениями. В том числе, запретить разработку, производство и накопление запасов бактериологического и химического оружия», — пишут РИА Новости, ссылаясь на документ. По информации RT, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна стать частью будущих договоров о контроле над вооружениями с США и Россией. По его словам, Европа еще не принимала участия в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.