01 июня 2023

Главы МИД стран БРИКС призвали усилить контроль за оружием в мире

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БРИКС призывает усилить контроль за оружием Фото:

Главы министерств иностранных дел государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием. Об этом говорится в итоговом заявлении стран БРИКС.

«Министры призвали укрепить контроль над вооружениями. В том числе, запретить разработку, производство и накопление запасов бактериологического и химического оружия», — пишут РИА Новости, ссылаясь на документ.

По информации RT, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна стать частью будущих договоров о контроле над вооружениями с США и Россией. По его словам, Европа еще не принимала участия в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Главы министерств иностранных дел государств членов БРИКС выступили за усиление международного контроля за химическим и бактериологическим оружием. Об этом говорится в итоговом заявлении стран БРИКС. «Министры призвали укрепить контроль над вооружениями. В том числе, запретить разработку, производство и накопление запасов бактериологического и химического оружия», — пишут РИА Новости, ссылаясь на документ. По информации RT, ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна стать частью будущих договоров о контроле над вооружениями с США и Россией. По его словам, Европа еще не принимала участия в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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