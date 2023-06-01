Трамп неожиданно отреагировал на падение Байдена во время церемонии академии ВВС США

Бывший американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что нынешний глава государства Джо Байден не пострадал при падении на сцене во время вручения дипломов в академии военно-воздушных сил США. Политик отметил, что Байдену нужно быть осторожным.
«Надеюсь, он не пострадал. Все это — безумие, знаете ли… В таких случаях нужно соблюдать осторожность, даже если вам приходится спускаться на цыпочках», —
Отмечается, что Трамп сразу не поверил в падение Байдена. Когда ему подтвердили эту информацию, он неодобрительно покачал головой.
Джо Байден споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. После падения он не смог самостоятельно подняться. Ему помогли охранники.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!