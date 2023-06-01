01 июня 2023

Трамп неожиданно отреагировал на падение Байдена во время церемонии академии ВВС США

Трамп выразил надежду, что Байден не пострадал при падении на выпускном
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трам считает, что Джо Байдену нужно быть осторожным на публичных мероприятиях Фото:

Бывший американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что нынешний глава государства Джо Байден не пострадал при падении на сцене во время вручения дипломов в академии военно-воздушных сил США. Политик отметил, что Байдену нужно быть осторожным.

«Надеюсь, он не пострадал. Все это — безумие, знаете ли… В таких случаях нужно соблюдать осторожность, даже если вам приходится спускаться на цыпочках», — цитирует слова Трампа издание Daily Mail.

Отмечается, что Трамп сразу не поверил в падение Байдена. Когда ему подтвердили эту информацию, он неодобрительно покачал головой.

Джо Байден споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. После падения он не смог самостоятельно подняться. Ему помогли охранники.

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Бывший американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что нынешний глава государства Джо Байден не пострадал при падении на сцене во время вручения дипломов в академии военно-воздушных сил США. Политик отметил, что Байдену нужно быть осторожным. «Надеюсь, он не пострадал. Все это — безумие, знаете ли… В таких случаях нужно соблюдать осторожность, даже если вам приходится спускаться на цыпочках», — цитирует слова Трампа издание Daily Mail. Отмечается, что Трамп сразу не поверил в падение Байдена. Когда ему подтвердили эту информацию, он неодобрительно покачал головой. Джо Байден споткнулся на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. После падения он не смог самостоятельно подняться. Ему помогли охранники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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