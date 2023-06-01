01 июня 2023

Старовойт: российские ПВО сбили украинские беспилотники под Курском

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Система ПВО сбила несколько БПЛА рядом с Курском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 1-го на 2-е июня рядом с Курском системой ПВО сбито несколько БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он заверил курян, что город находится под надежной защитой.

Ранее Старовойт сообщал, что ВСУ ранили двоих строителей при обстреле Курской области. Губернатор уточнил, что один отделался легкой контузией и отказался от госпитализации. Второй же получил ранение кисти и будет доставлен в областную больницу.

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В ночь с 1-го на 2-е июня рядом с Курском системой ПВО сбито несколько БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он заверил курян, что город находится под надежной защитой. Ранее Старовойт сообщал, что ВСУ ранили двоих строителей при обстреле Курской области. Губернатор уточнил, что один отделался легкой контузией и отказался от госпитализации. Второй же получил ранение кисти и будет доставлен в областную больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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