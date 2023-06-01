Старовойт: российские ПВО сбили украинские беспилотники под Курском

02 июня 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Система ПВО сбила несколько БПЛА рядом с Курском Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь с 1-го на 2-е июня рядом с Курском системой ПВО сбито несколько БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он заверил курян, что город находится под надежной защитой. Ранее Старовойт сообщал, что ВСУ ранили двоих строителей при обстреле Курской области. Губернатор уточнил, что один отделался легкой контузией и отказался от госпитализации. Второй же получил ранение кисти и будет доставлен в областную больницу.

В ночь с 1-го на 2-е июня рядом с Курском системой ПВО сбито несколько БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он заверил курян, что город находится под надежной защитой. Ранее Старовойт сообщал, что ВСУ ранили двоих строителей при обстреле Курской области. Губернатор уточнил, что один отделался легкой контузией и отказался от госпитализации. Второй же получил ранение кисти и будет доставлен в областную больницу.