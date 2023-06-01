Старовойт: российские ПВО сбили украинские беспилотники под Курском

Система ПВО сбила несколько БПЛА рядом с Курском
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь с 1-го на 2-е июня рядом с Курском системой ПВО сбито несколько БПЛА. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников», —
Ранее Старовойт сообщал, что ВСУ ранили двоих строителей при обстреле Курской области. Губернатор уточнил, что один отделался легкой контузией и отказался от госпитализации. Второй же получил ранение кисти и будет доставлен в областную больницу.
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