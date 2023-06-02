В батальоне «Крым» заявили, что ВСУ убивают гражданских при попытке эвакуации

02 июня 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ не дают эвакуировать местных жителей, заявил командир подразделения батальона «Крым». Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают мирных жителей при попытке эвакуации из Запорожской области. Об этом заявил командир подразделения батальона «Крым». «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать [подальше от] боевых действий, и они их просто взорвали. <…> Они не дают эвакуировать местных», — заявил РИА Новости командир подразделения батальона «Крым», комментируя эвакуацию мирных жителей из Запорожской области. Он отметил, что ВСУ использовали для подрыва машины, в которой ехали гражданские, ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Бойцы батальона «Крым» также стали свидетелями другого случая убийства мирных жителей со стороны ВСУ. Человек хотел сдаться в плен и попасть на украинскую сторону. Однако бойцы ВСУ его расстреляли. Бойцы батальона потом обнаружили его труп. Ранее украинские солдаты обстреляли мирных жителей во время эвакуации из Шебекино Белгородской области. Под удар попал автобус с гражданскими.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожают мирных жителей при попытке эвакуации из Запорожской области. Об этом заявил командир подразделения батальона «Крым». «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать [подальше от] боевых действий, и они их просто взорвали. <…> Они не дают эвакуировать местных», — заявил РИА Новости командир подразделения батальона «Крым», комментируя эвакуацию мирных жителей из Запорожской области. Он отметил, что ВСУ использовали для подрыва машины, в которой ехали гражданские, ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Бойцы батальона «Крым» также стали свидетелями другого случая убийства мирных жителей со стороны ВСУ. Человек хотел сдаться в плен и попасть на украинскую сторону. Однако бойцы ВСУ его расстреляли. Бойцы батальона потом обнаружили его труп. Ранее украинские солдаты обстреляли мирных жителей во время эвакуации из Шебекино Белгородской области. Под удар попал автобус с гражданскими.