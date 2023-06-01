01 июня 2023

Силовики пришли с обысками к свердловскому мэру

Силовики пришли с обысками к главе Каменского района Сергею Белоусову
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Русград: в офис следователи ГСУ пришли с обыском. Екатеринбург, русград, обыски, выемка документов, офис
Белоусова проверят на получение взятки (архивное фото) Фото:

Силовики пришли с обысками к главе Каменского района Свердловской области Сергею Белоусову. Дело касается получения взятки. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия. Речь идет о получение Белоусовым взятки в особо крупном размере», — пояснил инсайдер.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковнику Валерию Горелых. Он заявил, что проверит, соответствует ли эта информация действительности. В администрации Каменского района на звонок корреспондента никто не ответил.

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Силовики пришли с обысками к главе Каменского района Свердловской области Сергею Белоусову. Дело касается получения взятки. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия. Речь идет о получение Белоусовым взятки в особо крупном размере», — пояснил инсайдер. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковнику Валерию Горелых. Он заявил, что проверит, соответствует ли эта информация действительности. В администрации Каменского района на звонок корреспондента никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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