Силовики пришли с обысками к свердловскому мэру

Белоусова проверят на получение взятки (архивное фото)
Силовики пришли с обысками к главе Каменского района Свердловской области Сергею Белоусову. Дело касается получения взятки. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия. Речь идет о получение Белоусовым взятки в особо крупном размере», — пояснил инсайдер.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковнику Валерию Горелых. Он заявил, что проверит, соответствует ли эта информация действительности. В администрации Каменского района на звонок корреспондента никто не ответил.
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