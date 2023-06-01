На Ямале определили инвестора для важного правительственного проекта

В ЯНАО определили инвестора, который вложит деньги в строительство дороги до нового горнолыжного центра «Рай-Из». Объект обойдется ямальским властям в 10,5 млрд рублей.
«В документах правительства округа сообщается, что региональные власти принимают предложение компании „Полярная магистраль“. Эта же фирма после строительства будет эксплуатировать трассу поселок Харп — Горнолыжный центр. Протяженность трассы — около 19,33 км», — сообщает агентство «Новый день».
Строительство будут вести в рамках концессионного соглашения. Это означает, что правительство ЯНАО в последующем возместит затраты инвестора. По такой же схеме будет построен и сам горнолыжный центр «Рай-Из». На строительство дороги отводится 2,5 года, трасса будет платной для грузовых машин.
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