На Ямале определили инвестора для важного правительственного проекта

Дорогу до нового горнолыжного центра «Рай-Из» в ЯНАО построит «Полярная магистраль»

02 июня 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Дорога будет платной для грузовиков, а ее строительство займет 2,5 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО определили инвестора, который вложит деньги в строительство дороги до нового горнолыжного центра «Рай-Из». Объект обойдется ямальским властям в 10,5 млрд рублей. «В документах правительства округа сообщается, что региональные власти принимают предложение компании „Полярная магистраль“. Эта же фирма после строительства будет эксплуатировать трассу поселок Харп — Горнолыжный центр. Протяженность трассы — около 19,33 км», — сообщает агентство «Новый день». Строительство будут вести в рамках концессионного соглашения. Это означает, что правительство ЯНАО в последующем возместит затраты инвестора. По такой же схеме будет построен и сам горнолыжный центр «Рай-Из». На строительство дороги отводится 2,5 года, трасса будет платной для грузовых машин.

В ЯНАО определили инвестора, который вложит деньги в строительство дороги до нового горнолыжного центра «Рай-Из». Объект обойдется ямальским властям в 10,5 млрд рублей. «В документах правительства округа сообщается, что региональные власти принимают предложение компании „Полярная магистраль“. Эта же фирма после строительства будет эксплуатировать трассу поселок Харп — Горнолыжный центр. Протяженность трассы — около 19,33 км», — сообщает агентство «Новый день». Строительство будут вести в рамках концессионного соглашения. Это означает, что правительство ЯНАО в последующем возместит затраты инвестора. По такой же схеме будет построен и сам горнолыжный центр «Рай-Из». На строительство дороги отводится 2,5 года, трасса будет платной для грузовых машин.