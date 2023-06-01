Медики рекомендуют жителям Тюмени в первые выходные лета не выходить из дома, пить больше жидкости и не выключать кондиционеры и вентиляторы. Причина — аномальная жара, которую синоптики прогнозируют на 3 и 4 июня. В эти дни столбики термометров поднимутся до 36 градусов по шкале Цельсия, сообщает сайт Gismeteo.
«В субботу, 3 июня, погода будет пасмурной, но температура воздуха к середине дня достигнет 36 градусов. Стоит опасаться и сильного ветра. Дождя не ожидается, а к вечеру температура опустится до 19 градусов», — говорится в сообщении.
Воскресенье тоже будет жарким — несмотря на облачность, температура достигнет 31 градуса. Облегчение тюменцам прогнозируют к середине следующей недели: к среде, по прогнозам Gismeteo, пойдет дождь, а в четверг температура опустится до 22 градусов тепла.
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