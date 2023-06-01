01 июня 2023

В первые выходные июня тюменцам рекомендуют не выходить из дома. Скрин

В Тюмени 3 и 4 июня ожидают небывалую жару до 36 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, фонтан
Температура воздуха в Тюмени 3 июня достигнет 36 градусов Фото:

Медики рекомендуют жителям Тюмени в первые выходные лета не выходить из дома, пить больше жидкости и не выключать кондиционеры и вентиляторы. Причина — аномальная жара, которую синоптики прогнозируют на 3 и 4 июня. В эти дни столбики термометров поднимутся до 36 градусов по шкале Цельсия, сообщает сайт Gismeteo.

«В субботу, 3 июня, погода будет пасмурной, но температура воздуха к середине дня достигнет 36 градусов. Стоит опасаться и сильного ветра. Дождя не ожидается, а к вечеру температура опустится до 19 градусов», — говорится в сообщении.

Воскресенье тоже будет жарким — несмотря на облачность, температура достигнет 31 градуса. Облегчение тюменцам прогнозируют к середине следующей недели: к среде, по прогнозам Gismeteo, пойдет дождь, а в четверг температура опустится до 22 градусов тепла.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медики рекомендуют жителям Тюмени в первые выходные лета не выходить из дома, пить больше жидкости и не выключать кондиционеры и вентиляторы. Причина — аномальная жара, которую синоптики прогнозируют на 3 и 4 июня. В эти дни столбики термометров поднимутся до 36 градусов по шкале Цельсия, сообщает сайт Gismeteo. «В субботу, 3 июня, погода будет пасмурной, но температура воздуха к середине дня достигнет 36 градусов. Стоит опасаться и сильного ветра. Дождя не ожидается, а к вечеру температура опустится до 19 градусов», — говорится в сообщении. Воскресенье тоже будет жарким — несмотря на облачность, температура достигнет 31 градуса. Облегчение тюменцам прогнозируют к середине следующей недели: к среде, по прогнозам Gismeteo, пойдет дождь, а в четверг температура опустится до 22 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...