В первые выходные июня тюменцам рекомендуют не выходить из дома. Скрин

В Тюмени 3 и 4 июня ожидают небывалую жару до 36 градусов

02 июня 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в Тюмени 3 июня достигнет 36 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU Медики рекомендуют жителям Тюмени в первые выходные лета не выходить из дома, пить больше жидкости и не выключать кондиционеры и вентиляторы. Причина — аномальная жара, которую синоптики прогнозируют на 3 и 4 июня. В эти дни столбики термометров поднимутся до 36 градусов по шкале Цельсия, сообщает сайт Gismeteo. «В субботу, 3 июня, погода будет пасмурной, но температура воздуха к середине дня достигнет 36 градусов. Стоит опасаться и сильного ветра. Дождя не ожидается, а к вечеру температура опустится до 19 градусов», — говорится в сообщении. Воскресенье тоже будет жарким — несмотря на облачность, температура достигнет 31 градуса. Облегчение тюменцам прогнозируют к середине следующей недели: к среде, по прогнозам Gismeteo, пойдет дождь, а в четверг температура опустится до 22 градусов тепла.

Медики рекомендуют жителям Тюмени в первые выходные лета не выходить из дома, пить больше жидкости и не выключать кондиционеры и вентиляторы. Причина — аномальная жара, которую синоптики прогнозируют на 3 и 4 июня. В эти дни столбики термометров поднимутся до 36 градусов по шкале Цельсия, сообщает сайт Gismeteo. «В субботу, 3 июня, погода будет пасмурной, но температура воздуха к середине дня достигнет 36 градусов. Стоит опасаться и сильного ветра. Дождя не ожидается, а к вечеру температура опустится до 19 градусов», — говорится в сообщении. Воскресенье тоже будет жарким — несмотря на облачность, температура достигнет 31 градуса. Облегчение тюменцам прогнозируют к середине следующей недели: к среде, по прогнозам Gismeteo, пойдет дождь, а в четверг температура опустится до 22 градусов тепла.