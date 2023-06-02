В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков уверен, что отмена домашнего задания в школах пойдет на пользу Фото:

Для школьников нужно разработать закон, который отменит домашние задания. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку», — заявил Даванков. Его слова приводит РИА Новости. Он уверен, что освобождение детей и учителей от домашних заданий «пойдет на пользу всем».

Ранее стало известно, что школьники будут допущены к урокам физкультуры по состоянию здоровья. На пленарном заседании депутаты Госдумы были приняты поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании» во втором и третьем чтениях. Заключение будет выдано после результатов медицинского осмотра.

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Для школьников нужно разработать закон, который отменит домашние задания. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. «Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку», — заявил Даванков. Его слова приводит РИА Новости. Он уверен, что освобождение детей и учителей от домашних заданий «пойдет на пользу всем». Ранее стало известно, что школьники будут допущены к урокам физкультуры по состоянию здоровья. На пленарном заседании депутаты Госдумы были приняты поправки в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании» во втором и третьем чтениях. Заключение будет выдано после результатов медицинского осмотра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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