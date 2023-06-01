Екатеринбуржцам в аномальную жару включили батареи

Жителям дома на улице Гагарина включили отопление в 30-градусную жару. Об этом рассказали читатели URA.RU. В УК «Фонд Радомир» пояснили, что в жилищах идет промывка радиаторов отопления.
«Проснулся с утра, в квартире ад — все батареи работают на полную. При этом горячей воды в доме нет», — рассказал жилец дома № 49 на улице Гагарина. Он отметил, что в прошлом году была такая же ситуация.
В управляющей компании «Фонд Радомир» пояснили, что в доме идет промывка радиаторов отопления. «Это стандартная процедура, которая происходит каждый год. Делается для того, чтобы увеличить срок службы оборудования и снизить риск аварийных ситуаций», — сказали в УК.
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