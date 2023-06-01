01 июня 2023

Екатеринбуржцам в аномальную жару включили батареи

© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, батарея, яйцо
По словам горожан, атмосфера в квартирах напоминает тропики Фото:

Жителям дома на улице Гагарина включили отопление в 30-градусную жару. Об этом рассказали читатели URA.RU. В УК «Фонд Радомир» пояснили, что в жилищах идет промывка радиаторов отопления.

«Проснулся с утра, в квартире ад — все батареи работают на полную. При этом горячей воды в доме нет», — рассказал жилец дома № 49 на улице Гагарина. Он отметил, что в прошлом году была такая же ситуация.

В управляющей компании «Фонд Радомир» пояснили, что в доме идет промывка радиаторов отопления. «Это стандартная процедура, которая происходит каждый год. Делается для того, чтобы увеличить срок службы оборудования и снизить риск аварийных ситуаций», — сказали в УК.

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Жителям дома на улице Гагарина включили отопление в 30-градусную жару. Об этом рассказали читатели URA.RU. В УК «Фонд Радомир» пояснили, что в жилищах идет промывка радиаторов отопления. «Проснулся с утра, в квартире ад — все батареи работают на полную. При этом горячей воды в доме нет», — рассказал жилец дома № 49 на улице Гагарина. Он отметил, что в прошлом году была такая же ситуация. В управляющей компании «Фонд Радомир» пояснили, что в доме идет промывка радиаторов отопления. «Это стандартная процедура, которая происходит каждый год. Делается для того, чтобы увеличить срок службы оборудования и снизить риск аварийных ситуаций», — сказали в УК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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