Екатеринбуржцам в аномальную жару включили батареи

02 июня 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

По словам горожан, атмосфера в квартирах напоминает тропики Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жителям дома на улице Гагарина включили отопление в 30-градусную жару. Об этом рассказали читатели URA.RU. В УК «Фонд Радомир» пояснили, что в жилищах идет промывка радиаторов отопления. «Проснулся с утра, в квартире ад — все батареи работают на полную. При этом горячей воды в доме нет», — рассказал жилец дома № 49 на улице Гагарина. Он отметил, что в прошлом году была такая же ситуация. В управляющей компании «Фонд Радомир» пояснили, что в доме идет промывка радиаторов отопления. «Это стандартная процедура, которая происходит каждый год. Делается для того, чтобы увеличить срок службы оборудования и снизить риск аварийных ситуаций», — сказали в УК.

Жителям дома на улице Гагарина включили отопление в 30-градусную жару. Об этом рассказали читатели URA.RU. В УК «Фонд Радомир» пояснили, что в жилищах идет промывка радиаторов отопления. «Проснулся с утра, в квартире ад — все батареи работают на полную. При этом горячей воды в доме нет», — рассказал жилец дома № 49 на улице Гагарина. Он отметил, что в прошлом году была такая же ситуация. В управляющей компании «Фонд Радомир» пояснили, что в доме идет промывка радиаторов отопления. «Это стандартная процедура, которая происходит каждый год. Делается для того, чтобы увеличить срок службы оборудования и снизить риск аварийных ситуаций», — сказали в УК.