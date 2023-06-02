Полковник Матвийчук: в новые военные округа, созданные для борьбы с НАТО, призовут срочников

02 июня 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Россия создаст два фронтовых объединения для отражения угроз со стороны НАТО, отметил Анатолий Матвийчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое фронтовое объедение в виде Московского и Ленинградского военных округов поможет России остановить активизацию НАТО. Для их комплектования будут созданы дополнительные соединения с привлечением солдат-срочников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Изменилась перестановка в мире, особенно на западном театре военных действий. Финляндия вошла в НАТО, Швеция вот-вот войдет, НАТО перебросила большое количество войск и техники в Польшу, Румынию, Германию, Словакию. Мы сейчас должны как-то реагировать. Было принято решение, что будут созданы Московский округ и Ленинградский. Ленинградский — это северо-западное направление, Московский — западное. Округ — это огромное фронтовое объединение. Ему необходима авиация, флот, артиллерия. Все это рассчитывается. Я думаю, что это все до 2024 года будет создано с целью воспрепятствовать активизации НАТО на этом направлении. Сейчас у альянса проходят огромные учения, стартуют они с 12 июня, то есть угроза достаточно серьезная», — объяснил Анатолий Матвийчук. При этом полковник в отставке подчеркнул, что укомплектовываться объединение будет из призывников. «Будут созданы дополнительные соединения, объединения для укомплектования этих двух округов, будут развертывать центры центрального подчинения. Такое армейское объединение насчитывается в составе от 50 до 100 и более тысяч человек, огромное количество танков, артиллерии. Дополнительного призыва [для этого] не потребуется. Все пройдет в рамках плановых призывов», — отметил Анатолий Матвийчук. Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявил о необходимости провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создать Московский и Ленинградский военные округа. Сделать это все планируется в этом году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новое фронтовое объедение в виде Московского и Ленинградского военных округов поможет России остановить активизацию НАТО. Для их комплектования будут созданы дополнительные соединения с привлечением солдат-срочников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Изменилась перестановка в мире, особенно на западном театре военных действий. Финляндия вошла в НАТО, Швеция вот-вот войдет, НАТО перебросила большое количество войск и техники в Польшу, Румынию, Германию, Словакию. Мы сейчас должны как-то реагировать. Было принято решение, что будут созданы Московский округ и Ленинградский. Ленинградский — это северо-западное направление, Московский — западное. Округ — это огромное фронтовое объединение. Ему необходима авиация, флот, артиллерия. Все это рассчитывается. Я думаю, что это все до 2024 года будет создано с целью воспрепятствовать активизации НАТО на этом направлении. Сейчас у альянса проходят огромные учения, стартуют они с 12 июня, то есть угроза достаточно серьезная», — объяснил Анатолий Матвийчук. При этом полковник в отставке подчеркнул, что укомплектовываться объединение будет из призывников. «Будут созданы дополнительные соединения, объединения для укомплектования этих двух округов, будут развертывать центры центрального подчинения. Такое армейское объединение насчитывается в составе от 50 до 100 и более тысяч человек, огромное количество танков, артиллерии. Дополнительного призыва [для этого] не потребуется. Все пройдет в рамках плановых призывов», — отметил Анатолий Матвийчук. Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявил о необходимости провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создать Московский и Ленинградский военные округа. Сделать это все планируется в этом году.