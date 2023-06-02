Полковник Матвийчук: в новые военные округа, созданные для борьбы с НАТО, призовут срочников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, камуфляж, армия, военные, солдаты, войска, призыв, новобранец, призывник, военнослужащие, вежливые люди, сво
Россия создаст два фронтовых объединения для отражения угроз со стороны НАТО, отметил Анатолий Матвийчук Фото:

Новое фронтовое объедение в виде Московского и Ленинградского военных округов поможет России остановить активизацию НАТО. Для их комплектования будут созданы дополнительные соединения с привлечением солдат-срочников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Изменилась перестановка в мире, особенно на западном театре военных действий. Финляндия вошла в НАТО, Швеция вот-вот войдет, НАТО перебросила большое количество войск и техники в Польшу, Румынию, Германию, Словакию. Мы сейчас должны как-то реагировать. Было принято решение, что будут созданы Московский округ и Ленинградский. Ленинградский — это северо-западное направление, Московский — западное. Округ — это огромное фронтовое объединение. Ему необходима авиация, флот, артиллерия. Все это рассчитывается. Я думаю, что это все до 2024 года будет создано с целью воспрепятствовать активизации НАТО на этом направлении. Сейчас у альянса проходят огромные учения, стартуют они с 12 июня, то есть угроза достаточно серьезная», — объяснил Анатолий Матвийчук.

При этом полковник в отставке подчеркнул, что укомплектовываться объединение будет из призывников. «Будут созданы дополнительные соединения, объединения для укомплектования этих двух округов, будут развертывать центры центрального подчинения. Такое армейское объединение насчитывается в составе от 50 до 100 и более тысяч человек, огромное количество танков, артиллерии. Дополнительного призыва [для этого] не потребуется. Все пройдет в рамках плановых призывов», — отметил Анатолий Матвийчук.

Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявил о необходимости провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создать Московский и Ленинградский военные округа. Сделать это все планируется в этом году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новое фронтовое объедение в виде Московского и Ленинградского военных округов поможет России остановить активизацию НАТО. Для их комплектования будут созданы дополнительные соединения с привлечением солдат-срочников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Изменилась перестановка в мире, особенно на западном театре военных действий. Финляндия вошла в НАТО, Швеция вот-вот войдет, НАТО перебросила большое количество войск и техники в Польшу, Румынию, Германию, Словакию. Мы сейчас должны как-то реагировать. Было принято решение, что будут созданы Московский округ и Ленинградский. Ленинградский — это северо-западное направление, Московский — западное. Округ — это огромное фронтовое объединение. Ему необходима авиация, флот, артиллерия. Все это рассчитывается. Я думаю, что это все до 2024 года будет создано с целью воспрепятствовать активизации НАТО на этом направлении. Сейчас у альянса проходят огромные учения, стартуют они с 12 июня, то есть угроза достаточно серьезная», — объяснил Анатолий Матвийчук. При этом полковник в отставке подчеркнул, что укомплектовываться объединение будет из призывников. «Будут созданы дополнительные соединения, объединения для укомплектования этих двух округов, будут развертывать центры центрального подчинения. Такое армейское объединение насчитывается в составе от 50 до 100 и более тысяч человек, огромное количество танков, артиллерии. Дополнительного призыва [для этого] не потребуется. Все пройдет в рамках плановых призывов», — отметил Анатолий Матвийчук. Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявил о необходимости провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создать Московский и Ленинградский военные округа. Сделать это все планируется в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...