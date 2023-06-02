Гладков: в Шебекино от обстрелов загорелись квартиры и частные дома

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Шебекино и близлежащие села Белгородской области пострадали от обстрелов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Шебекино (Белгородская область) от украинских обстрелов загорелись квартиры в двух жилых многоэтажках. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Также губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка в ходе обстрелов были повреждены семь частных домов, две хозяйственные постройки и один автомобиль. В селе Вязовое (Краснояружский район) была повреждена сельхозтехника. Также повреждения линий электропередач были зафиксированы в селе Тишанка (Волоконовский район).

Гладков говорил о том, что накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 850 выстрелов по Шебекинскому округу. Украина уже несколько дней атакует Белгородскую область в этом районе. Губернатор предоставил жителям необходимые контакты, которые помогут покинуть Шебекино на время обстрелов, передает «Федеральное агентство новостей».

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В городе Шебекино (Белгородская область) от украинских обстрелов загорелись квартиры в двух жилых многоэтажках. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Также губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка в ходе обстрелов были повреждены семь частных домов, две хозяйственные постройки и один автомобиль. В селе Вязовое (Краснояружский район) была повреждена сельхозтехника. Также повреждения линий электропередач были зафиксированы в селе Тишанка (Волоконовский район). Гладков говорил о том, что накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 850 выстрелов по Шебекинскому округу. Украина уже несколько дней атакует Белгородскую область в этом районе. Губернатор предоставил жителям необходимые контакты, которые помогут покинуть Шебекино на время обстрелов, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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