Гладков сообщил о двух пострадавших от обстрела в Шебекино

02 июня 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Два мирных жителя ранены во время обстрелов Шебекинского городского округа, подчеркнул Вячеслав Гладков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе украинских обстрелов Шебекинского городского округа пострадали два мирных гражданина. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что у первого осколочное ранение, а у второго — контузия. Их обоих вывозят в городскую больницу №2 на бронеавтомобиле. По словам губернатора области, Шебекино обстреливали 850 раз за прошлый день. В ходе украинских обстрелов загорелись квартиры в многоэтажных домах, а в близлежащих селах повреждены линии электропередач и хозяйственные постройки. Гладков уточнил, что в городе — непрекращающийся огонь, передает A42. Число раненных за вчера выросло до 16 человек, пишет Life .

В ходе украинских обстрелов Шебекинского городского округа пострадали два мирных гражданина. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что у первого осколочное ранение, а у второго — контузия. Их обоих вывозят в городскую больницу №2 на бронеавтомобиле. По словам губернатора области, Шебекино обстреливали 850 раз за прошлый день. В ходе украинских обстрелов загорелись квартиры в многоэтажных домах, а в близлежащих селах повреждены линии электропередач и хозяйственные постройки. Гладков уточнил, что в городе — непрекращающийся огонь, передает A42. Число раненных за вчера выросло до 16 человек, пишет Life.