В ХМАО осудят сотрудников, которые выкрали миллионы рублей у своей организации. Видео

В ХМАО осудят группу сотрудников, которые выкрали 204 миллиона рублей у своего работодателя

02 июня 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Аферистки выкрали более 204 миллионов рублей у своего работодателя Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Нижневартовске было завершено расследование, в котором обвинили семь сотрудников компании в краже 204 миллионов рублей у своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО — Югре. «С января 2017 по январь 2021 года 63-летняя женщина, работая в финансовом отделе, создала и возглавила группу для периодической кражи денег юридического лица. к ней присоединились шесть ее знакомых того же подразделения организации. В итоге ими было украдено 204 миллионов рублей», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. По их словам, сообщницы специально увеличивали расходы на командировки и повышали зарплату сотрудникам, которые не знали о преступном умысле их коллег. После чего злоумышленницы изготавливали фальшивые платежные документы, по которым через расчетные счета и привязанные к ним зарплатные карты переводили себе деньги. При этом они вносили ложные сведения в бухгалтерскую программу. Таким образом аферистки выкрали более 204 миллионов рублей у своего работодателя. В результате расследования, на имущество этих женщин и их близких родственников был наложен арест на сумму около 129 миллионов рублей. Во время проведения расследования обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент утвержденное обвинительное заключение, предъявленное по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске было завершено расследование, в котором обвинили семь сотрудников компании в краже 204 миллионов рублей у своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО — Югре. «С января 2017 по январь 2021 года 63-летняя женщина, работая в финансовом отделе, создала и возглавила группу для периодической кражи денег юридического лица. к ней присоединились шесть ее знакомых того же подразделения организации. В итоге ими было украдено 204 миллионов рублей», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. По их словам, сообщницы специально увеличивали расходы на командировки и повышали зарплату сотрудникам, которые не знали о преступном умысле их коллег. После чего злоумышленницы изготавливали фальшивые платежные документы, по которым через расчетные счета и привязанные к ним зарплатные карты переводили себе деньги. При этом они вносили ложные сведения в бухгалтерскую программу. Таким образом аферистки выкрали более 204 миллионов рублей у своего работодателя. В результате расследования, на имущество этих женщин и их близких родственников был наложен арест на сумму около 129 миллионов рублей. Во время проведения расследования обвиняемые находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент утвержденное обвинительное заключение, предъявленное по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения.