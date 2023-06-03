Bild: немцы обвинили Шольца в разжигании войны

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Канцлера ФРГ назвали поджигателем войны из-за поставок оружия на Украину Фото:

Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца. Это произошло на фестивале СДПГ в городе Фалькензе. Шольца обвинили в разжигании войны.

«Около ратуши в Фалькензе можно услышать, как группа из примерно 100 посетителей выкрикивает „поджигатель войны“, „лжец“ и „бандит“», — передает немецкая газета Bild. Отмечается, что толпа призывала к прекращению поставок оружия и уходу канцлера.

Шольц начал речь, на которой пытался оправдать помощь Украине. Его сопровождали возмущенные крики окружающих. Подчеркивается, что в толпе размахивали флагами мира. Также была замечена символика РФ.

Ранее канцлер Германии заявил, что Европа продолжит вооружение Украины после окончания украинского конфликта. Это станет частью будущих гарантий безопасности. Шольц планирует обсудить ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Он отметил, что последний разговор был очень давно. Путин и Шольц созванивались 2 декабря 2022 года, беседа длилась почти час, передает «Национальная служба новостей».

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Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца. Это произошло на фестивале СДПГ в городе Фалькензе. Шольца обвинили в разжигании войны. «Около ратуши в Фалькензе можно услышать, как группа из примерно 100 посетителей выкрикивает „поджигатель войны“, „лжец“ и „бандит“», — передает немецкая газета Bild. Отмечается, что толпа призывала к прекращению поставок оружия и уходу канцлера. Шольц начал речь, на которой пытался оправдать помощь Украине. Его сопровождали возмущенные крики окружающих. Подчеркивается, что в толпе размахивали флагами мира. Также была замечена символика РФ. Ранее канцлер Германии заявил, что Европа продолжит вооружение Украины после окончания украинского конфликта. Это станет частью будущих гарантий безопасности. Шольц планирует обсудить ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Он отметил, что последний разговор был очень давно. Путин и Шольц созванивались 2 декабря 2022 года, беседа длилась почти час, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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