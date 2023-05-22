Шольц: Европа будет вооружать Украину и после конфликта с РФ

После окончания украинского конфликта Европа продолжит вооружать Украину, что станет частью будущих гарантий безопасности. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«После окончания конфликта Европа продолжит оснащать Украину оружием западного производства», — передает слова Шольца газета Welt. Он добавил, что вооружение Украины продолжится в рамках новых гарантий безопасности, которые будут введены после украинского конфликта. Западные страны еще не приступали к обсуждению условий будущего соглашения, заключил Шольц.
Ранее глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что Вашингтон также продолжит поставлять Украине вооружение даже после окончания спецоперации. При этом, по словам Шольца, говорить о вступлении Украины в НАТО в ближайшем будущем не стоит, передает «Федеральное агентство новостей».
После окончания украинского конфликта Европа продолжит вооружать Украину, что станет частью будущих гарантий безопасности. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. «После окончания конфликта Европа продолжит оснащать Украину оружием западного производства», — передает слова Шольца газета Welt. Он добавил, что вооружение Украины продолжится в рамках новых гарантий безопасности, которые будут введены после украинского конфликта. Западные страны еще не приступали к обсуждению условий будущего соглашения, заключил Шольц. Ранее глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что Вашингтон также продолжит поставлять Украине вооружение даже после окончания спецоперации. При этом, по словам Шольца, говорить о вступлении Украины в НАТО в ближайшем будущем не стоит, передает «Федеральное агентство новостей».