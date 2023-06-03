Глава Минобороны Индонезии призвал ввести миротворцев ООН на Украину

03 июня 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

На Украине стоит создать демилитаризованную зону, заявил Прабово Субианто во время конференции Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Индонезия призывает создать на Украине демилитаризованную зону и отправить туда миротворческие силы Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил глава Минобороны страны Прабово Субианто. «Индонезия готова предоставить подразделения для участия в потенциальной миротворческой операции ООН», — заявил Прабово Субианто, выступая на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» 3 июня. Он также призвал конфликтующие стороны остановить боевые действия в зоне спецоперации. Трансляция заседания ведется на сайте Пентагона. Как заявил Прабово Субианто, армии России и Украины могут отойти от линии боевого соприкосновения (ЛБС) на 15 километров. На этой территории следует создать демилитаризованную зону. Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам с Украиной. Однако факт того, что президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от мирного диалога с РФ.

Индонезия призывает создать на Украине демилитаризованную зону и отправить туда миротворческие силы Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил глава Минобороны страны Прабово Субианто. «Индонезия готова предоставить подразделения для участия в потенциальной миротворческой операции ООН», — заявил Прабово Субианто, выступая на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» 3 июня. Он также призвал конфликтующие стороны остановить боевые действия в зоне спецоперации. Трансляция заседания ведется на сайте Пентагона. Как заявил Прабово Субианто, армии России и Украины могут отойти от линии боевого соприкосновения (ЛБС) на 15 километров. На этой территории следует создать демилитаризованную зону. Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам с Украиной. Однако факт того, что президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от мирного диалога с РФ.