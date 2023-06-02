02 июня 2023

В Челябинской области задержан водитель, устроивший гонки с полицией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, полиция, машина
Полицейским пришлось прострелить колеса машине нарушителя Фото:

В Аше (Челябинская область) водитель за рулем «ВАЗ-2109» устроил гонки с полицией. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, чтобы остановить нарушителя, машине пришлось прострелить колеса.

«Водитель за рулем ВАЗ-2109 двигался с высокой скоростью по улицам Аши, совершал странные маневры и не реагировал за требования полицейских об остановке. Сотрудник полиции произвел прицельные выстрелы по колесам транспортного средства нарушителя, но даже с поврежденным задним левым колесом он двигался еще несколько километров», — рассказали в полицейском главке региона.

После остановки водитель скрылся, бросив машину и пассажиров. Вскоре его задержали. Оказалось, что у мужчины 1990 года рождения нет водительских прав. На задержанного составлено семь административных материалов.

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В Аше (Челябинская область) водитель за рулем «ВАЗ-2109» устроил гонки с полицией. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, чтобы остановить нарушителя, машине пришлось прострелить колеса. «Водитель за рулем ВАЗ-2109 двигался с высокой скоростью по улицам Аши, совершал странные маневры и не реагировал за требования полицейских об остановке. Сотрудник полиции произвел прицельные выстрелы по колесам транспортного средства нарушителя, но даже с поврежденным задним левым колесом он двигался еще несколько километров», — рассказали в полицейском главке региона. После остановки водитель скрылся, бросив машину и пассажиров. Вскоре его задержали. Оказалось, что у мужчины 1990 года рождения нет водительских прав. На задержанного составлено семь административных материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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