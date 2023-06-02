Полицейским пришлось прострелить колеса машине нарушителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Аше (Челябинская область) водитель за рулем «ВАЗ-2109» устроил гонки с полицией. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, чтобы остановить нарушителя, машине пришлось прострелить колеса.

«Водитель за рулем ВАЗ-2109 двигался с высокой скоростью по улицам Аши, совершал странные маневры и не реагировал за требования полицейских об остановке. Сотрудник полиции произвел прицельные выстрелы по колесам транспортного средства нарушителя, но даже с поврежденным задним левым колесом он двигался еще несколько километров», — рассказали в полицейском главке региона.

После остановки водитель скрылся, бросив машину и пассажиров. Вскоре его задержали. Оказалось, что у мужчины 1990 года рождения нет водительских прав. На задержанного составлено семь административных материалов.