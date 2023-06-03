Боррель заявил, что знает, как завершить конфликт на Украине

Боррель: конфликт на Украине завершится за несколько недель, если Запад оставит Киев без поддержки

03 июня 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Конец поставок Киеву будет означать проигрыш Украины, заявил Жозеп Боррель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине завершится за несколько недель, если Запад прекратит поставлять Киеву военную помощь. Об этом заявил Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. «Я знаю, как завершить конфликт на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и боевые действия закончатся через несколько недель», — заявил Жозеп Боррель. Прямой эфир заседания шел на youtube-канале «Международного института стратегических исследований». Статья по теме Как Запад стал участником конфликта на Украине Однако Боррель призвал страны Запада не прекращать военную помощь Украине. По его словам, Запад не хочет капитуляции страны. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Киеву военную помощь. К январю 2023 года совокупная помощь Запада почти сравнялась с оборонным бюджетом России. По словам политолога Лукаса Лейроса, Украина не обладает необходимыми ресурсами для начала контрнаступления. Поэтому Киев использует террористические атаки по территории России. Чтобы получить больше военных ресурсов, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз ездил по столицам стран Запада. Например, Зеленский посетил Германию 14 мая, передает «Утро.ру».

Конфликт на Украине завершится за несколько недель, если Запад прекратит поставлять Киеву военную помощь. Об этом заявил Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. «Я знаю, как завершить конфликт на Украине. Это очень легко. Мы прекращаем военную поддержку Украины, и боевые действия закончатся через несколько недель», — заявил Жозеп Боррель. Прямой эфир заседания шел на youtube-канале «Международного института стратегических исследований». Однако Боррель призвал страны Запада не прекращать военную помощь Украине. По его словам, Запад не хочет капитуляции страны. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Киеву военную помощь. К январю 2023 года совокупная помощь Запада почти сравнялась с оборонным бюджетом России. По словам политолога Лукаса Лейроса, Украина не обладает необходимыми ресурсами для начала контрнаступления. Поэтому Киев использует террористические атаки по территории России. Чтобы получить больше военных ресурсов, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз ездил по столицам стран Запада. Например, Зеленский посетил Германию 14 мая, передает «Утро.ру».