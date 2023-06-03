Украина не имеет ресурсов для контрнаступления, отметил Лукас Лейрос Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина маскирует нехватку ресурсов для контрнаступления заявлениями, что оно еще не началось. Поэтому Киев вместо наступления по одному направлению использует террористические атаки по территории России. Об этом написал политолог Лукас Лейрос в материале для портала Infobrics.

«Помощи с Запада недостаточно, чтобы подготовить киевские силы к прямому наступлению. Хотя страна с начала 2023 года получила оружие большой дальности, радиоактивные боеприпасы и новые миллиардные пакеты военной помощи, движение к победе так и не началось», — написал Лукас Лейрос. Он отметил, что Украина, несмотря на поставки военной помощи, потеряла несколько стратегических точек на бахмутском (артемовском) направлении. По его словам, из-за нехватки военной мощности для контрнаступления, Киев пытается проводить террористические атаки по территории России.

Из-за этого страны Запада ставят под сомнение оправданность поставок Киеву. Это связано с завышенными ожиданиями, которые возлагались на украинскую армию. «Ситуация, похоже, дошла до того, что уже никто не верит ни в контрнаступление, ни в возможность победы Киева», — отметил Лукас Лейрос. Он добавил, что граждане Украины недовольны тем, что конфликт с Россией затянулся.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что Украина ведет контрнаступление уже две недели. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются найти слабые места в российской обороне. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» играли решающую роль на бахмутском направлении.