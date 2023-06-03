В правительстве РФ назвали главную причину лесных пожаров в России

Вице-премьер Абраменко: лесные пожары в России начались из-за действий человека

03 июня 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В весенний период большинство пожаров случаются из-за действий человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Лесные пожары в России начались из-за нарушений правил пожарной безопасности человеком. Об этом URA.RU рассказала зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. «Лесные пожары, к сожалению, действуют каждый год. Я неоднократно подчеркивала, что в весенний период пожары в большинстве своем случаются из-за действий человека, а не природных причин. Прежде всего, это сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и так далее. Поэтому особое внимание необходимо уделять противопожарному обустройству. В этом году мы видим случаи, когда пожары пришли из населенных пунктов в лес, а не наоборот. То есть ландшафтные пожары становятся причинами возгорания в лесу», — сказала Виктория Абрамченко. В то же время по поручению вице-премьера РФ применяются и стимулирующие меры. «В прошлом году в 15 субъектах несколько десятков сельхозпроизводителей лишились мер господдержки из-за того, что допускают сельхозпалы. Также одно из ключевых слагаемых успеха прохождения пожароопасного сезона в тушении в первые сутки. Для этого необходимо своевременное выполнение профилактических противопожарных мероприятий», — добавила заместитель председателя правительства РФ. Ранее в Минприроды РФ заявили, что к сезону лесных пожаров 2023 года регионы России подготовились заранее. Еще в 2022 году, в частности, для оперативного реагирования был изменен порядок действий. В первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, а именно Авиалесоохрана и МЧС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лесные пожары в России начались из-за нарушений правил пожарной безопасности человеком. Об этом URA.RU рассказала зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. «Лесные пожары, к сожалению, действуют каждый год. Я неоднократно подчеркивала, что в весенний период пожары в большинстве своем случаются из-за действий человека, а не природных причин. Прежде всего, это сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и так далее. Поэтому особое внимание необходимо уделять противопожарному обустройству. В этом году мы видим случаи, когда пожары пришли из населенных пунктов в лес, а не наоборот. То есть ландшафтные пожары становятся причинами возгорания в лесу», — сказала Виктория Абрамченко. В то же время по поручению вице-премьера РФ применяются и стимулирующие меры. «В прошлом году в 15 субъектах несколько десятков сельхозпроизводителей лишились мер господдержки из-за того, что допускают сельхозпалы. Также одно из ключевых слагаемых успеха прохождения пожароопасного сезона в тушении в первые сутки. Для этого необходимо своевременное выполнение профилактических противопожарных мероприятий», — добавила заместитель председателя правительства РФ. Ранее в Минприроды РФ заявили, что к сезону лесных пожаров 2023 года регионы России подготовились заранее. Еще в 2022 году, в частности, для оперативного реагирования был изменен порядок действий. В первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, а именно Авиалесоохрана и МЧС РФ.