В правительстве РФ назвали главную причину лесных пожаров в России

Вице-премьер Абраменко: лесные пожары в России начались из-за действий человека
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В весенний период большинство пожаров случаются из-за действий человека Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

Лесные пожары в России начались из-за нарушений правил пожарной безопасности человеком. Об этом URA.RU рассказала зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

«Лесные пожары, к сожалению, действуют каждый год. Я неоднократно подчеркивала, что в весенний период пожары в большинстве своем случаются из-за действий человека, а не природных причин. Прежде всего, это сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и так далее. Поэтому особое внимание необходимо уделять противопожарному обустройству. В этом году мы видим случаи, когда пожары пришли из населенных пунктов в лес, а не наоборот. То есть ландшафтные пожары становятся причинами возгорания в лесу», — сказала Виктория Абрамченко.

В то же время по поручению вице-премьера РФ применяются и стимулирующие меры. «В прошлом году в 15 субъектах несколько десятков сельхозпроизводителей лишились мер господдержки из-за того, что допускают сельхозпалы. Также одно из ключевых слагаемых успеха прохождения пожароопасного сезона в тушении в первые сутки. Для этого необходимо своевременное выполнение профилактических противопожарных мероприятий», — добавила заместитель председателя правительства РФ.

Ранее в Минприроды РФ заявили, что к сезону лесных пожаров 2023 года регионы России подготовились заранее. Еще в 2022 году, в частности, для оперативного реагирования был изменен порядок действий. В первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, а именно Авиалесоохрана и МЧС РФ.

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Лесные пожары в России начались из-за нарушений правил пожарной безопасности человеком. Об этом URA.RU рассказала зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. «Лесные пожары, к сожалению, действуют каждый год. Я неоднократно подчеркивала, что в весенний период пожары в большинстве своем случаются из-за действий человека, а не природных причин. Прежде всего, это сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и так далее. Поэтому особое внимание необходимо уделять противопожарному обустройству. В этом году мы видим случаи, когда пожары пришли из населенных пунктов в лес, а не наоборот. То есть ландшафтные пожары становятся причинами возгорания в лесу», — сказала Виктория Абрамченко. В то же время по поручению вице-премьера РФ применяются и стимулирующие меры. «В прошлом году в 15 субъектах несколько десятков сельхозпроизводителей лишились мер господдержки из-за того, что допускают сельхозпалы. Также одно из ключевых слагаемых успеха прохождения пожароопасного сезона в тушении в первые сутки. Для этого необходимо своевременное выполнение профилактических противопожарных мероприятий», — добавила заместитель председателя правительства РФ. Ранее в Минприроды РФ заявили, что к сезону лесных пожаров 2023 года регионы России подготовились заранее. Еще в 2022 году, в частности, для оперативного реагирования был изменен порядок действий. В первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, а именно Авиалесоохрана и МЧС РФ.
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