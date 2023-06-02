Шумков заявил, что Курган из помойки превратился в уютный город

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заметил, как Курган становится красивым городом. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
«Абсолютному большинству людей нравится, что Курган из полуразрушенной помойки быстро становится чистым, уютным и красивым городом… В этой связи у меня огромная просьба поддерживать чистоту», — написал в посте Шумков.
Шумков подчеркнул, что 99,9% бросающих пакеты, пустые бутылки и иной мусор из окна проезжающего автомобиля просто прирожденные дворяне. По его словам, эти люди свято верят, что за их гремячим фаэтоном должен бежать специально обученный человек и подбирать все это с криками «Спасибо вам за ваши огромные налоги».
Глава региона с присущей ему иронией отметил в посте, что часть жителей, будучи застигнутыми при разбивании остановок или ином подобном промысле, получив решения суда об обязательных исправительных работах, ходят и собирают мусор вдоль обочин, исправляя содеянное.
Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Кировский мост для движения. Ранее этот мост глава региона называл небезопасным и неопрятным.
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