Курганский губернатор открыл мост, который раньше называл неопрятным. Фото, видео

01 июня 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В Кургане состоялось открытие Кировского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Кировский мост для движения. Ранее этот мост глава региона называл небезопасным и неопрятным. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «В Кургане открыли Кировский мост. На открытие приехал губернатор Шумков. Он вместе с мэром Еленой Ситниковой перевернул табличку „Проезд открыт“», — передает журналист агентства URA.RU. На открытие моста также приехали директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКЗ Ирина Саблукова и директор департамента развития горхозяйства Андрей Плешков. Посмотреть на открытие пришли местные жители. Обсуждают, что также будет фейерверк. Ранее Шумков дал поручение городским чиновникам и подрядчику закончить ремонт Кировского моста раньше. Перед открытием на мост нагнали технику. URA.RU также писало, что мост временно открывали для эвакуации населения во время масштабных пожаров. На открытии Кировского моста приехали главы региона и города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ремонт Кировского моста закончили раньше срока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На открытие моста пришли посмотреть местные жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Кировский мост для движения. Ранее этот мост глава региона называл небезопасным и неопрятным. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «В Кургане открыли Кировский мост. На открытие приехал губернатор Шумков. Он вместе с мэром Еленой Ситниковой перевернул табличку „Проезд открыт“», — передает журналист агентства URA.RU. На открытие моста также приехали директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКЗ Ирина Саблукова и директор департамента развития горхозяйства Андрей Плешков. Посмотреть на открытие пришли местные жители. Обсуждают, что также будет фейерверк. Ранее Шумков дал поручение городским чиновникам и подрядчику закончить ремонт Кировского моста раньше. Перед открытием на мост нагнали технику. URA.RU также писало, что мост временно открывали для эвакуации населения во время масштабных пожаров.