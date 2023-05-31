31 мая 2023

Курганский губернатор открыл мост, который раньше называл неопрятным. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане состоялось открытие Кировского моста
В Кургане состоялось открытие Кировского моста Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Кировский мост для движения. Ранее этот мост глава региона называл небезопасным и неопрятным. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«В Кургане открыли Кировский мост. На открытие приехал губернатор Шумков. Он вместе с мэром Еленой Ситниковой перевернул табличку „Проезд открыт“», — передает журналист агентства URA.RU.

На открытие моста также приехали директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКЗ Ирина Саблукова и директор департамента развития горхозяйства Андрей Плешков. Посмотреть на открытие пришли местные жители. Обсуждают, что также будет фейерверк.

Ранее Шумков дал поручение городским чиновникам и подрядчику закончить ремонт Кировского моста раньше. Перед открытием на мост нагнали технику. URA.RU также писало, что мост временно открывали для эвакуации населения во время масштабных пожаров.

На открытии Кировского моста приехали главы региона и города
На открытии Кировского моста приехали главы региона и города
Фото:
Ремонт Кировского моста закончили раньше срока
Ремонт Кировского моста закончили раньше срока
Фото:
На открытие моста пришли посмотреть местные жители
На открытие моста пришли посмотреть местные жители
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Кировский мост для движения. Ранее этот мост глава региона называл небезопасным и неопрятным. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «В Кургане открыли Кировский мост. На открытие приехал губернатор Шумков. Он вместе с мэром Еленой Ситниковой перевернул табличку „Проезд открыт“», — передает журналист агентства URA.RU. На открытие моста также приехали директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКЗ Ирина Саблукова и директор департамента развития горхозяйства Андрей Плешков. Посмотреть на открытие пришли местные жители. Обсуждают, что также будет фейерверк. Ранее Шумков дал поручение городским чиновникам и подрядчику закончить ремонт Кировского моста раньше. Перед открытием на мост нагнали технику. URA.RU также писало, что мост временно открывали для эвакуации населения во время масштабных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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