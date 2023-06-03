Автор хитов «Бухгалтер» и «Ксюша» госпитализирован в Москве

Автор российских хитов 1990-х, основатель группы «Комбинация» Виталий Окороков доставлен в больницу в Москве. 61-летнему композитору стало плохо после концерта.
«У Окорокова подозревают проблемы с дыхательными путями», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. Врачи оказали музыканту необходимую помощь.
Уроженец Саратова Виталий Окороков, прежде чем стать известным композитором, работал пианистом в ресторане. В1988 году он основал группу «Комбинация», где его песни исполняли Алена Апина и Татьяна Иванова. Самыми известными хитами стали «Бухгалтер», «Американ бой», «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер», «Американ бой», «Ксюша». В 1993 году стал членом Союза композиторов России. Окороков — автор более 200 эстрадных песен для Алены Апиной, Александра Буйнова, Филиппа Киркорова и других артистов.
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