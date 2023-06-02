02 июня 2023

Челябинца задержали за похищение оградок с могил

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище. Рябково. Курган, могила, кладбище, памятник
Похититель работал в сфере ритуальных услуг Фото:

Житель Увельского района Челябинской области задержан за похищение оградок с могил. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В Увельском районе полицейские установили и задержали похитителя металлических оградок. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Похитителем оказался ранее судимый житель Южноуральска 2004 года рождения. Он работал в организации ритуальных услуг. По данным полиции, днем мужчина на личном автомобиле приезжал на кладбище, разбирал оградки и увозил домой. После этого похищенное он продавал заказчикам. Возбуждено уголовное дело.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Увельского района Челябинской области задержан за похищение оградок с могил. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В Увельском районе полицейские установили и задержали похитителя металлических оградок. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. Похитителем оказался ранее судимый житель Южноуральска 2004 года рождения. Он работал в организации ритуальных услуг. По данным полиции, днем мужчина на личном автомобиле приезжал на кладбище, разбирал оградки и увозил домой. После этого похищенное он продавал заказчикам. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...