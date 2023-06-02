Челябинца задержали за похищение оградок с могил

Похититель работал в сфере ритуальных услуг
Житель Увельского района Челябинской области задержан за похищение оградок с могил. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«В Увельском районе полицейские установили и задержали похитителя металлических оградок. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Похитителем оказался ранее судимый житель Южноуральска 2004 года рождения. Он работал в организации ритуальных услуг. По данным полиции, днем мужчина на личном автомобиле приезжал на кладбище, разбирал оградки и увозил домой. После этого похищенное он продавал заказчикам. Возбуждено уголовное дело.
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