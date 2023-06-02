Челябинца задержали за похищение оградок с могил

03 июня 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Похититель работал в сфере ритуальных услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Увельского района Челябинской области задержан за похищение оградок с могил. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В Увельском районе полицейские установили и задержали похитителя металлических оградок. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. Похитителем оказался ранее судимый житель Южноуральска 2004 года рождения. Он работал в организации ритуальных услуг. По данным полиции, днем мужчина на личном автомобиле приезжал на кладбище, разбирал оградки и увозил домой. После этого похищенное он продавал заказчикам. Возбуждено уголовное дело.

Житель Увельского района Челябинской области задержан за похищение оградок с могил. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В Увельском районе полицейские установили и задержали похитителя металлических оградок. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве. Похитителем оказался ранее судимый житель Южноуральска 2004 года рождения. Он работал в организации ритуальных услуг. По данным полиции, днем мужчина на личном автомобиле приезжал на кладбище, разбирал оградки и увозил домой. После этого похищенное он продавал заказчикам. Возбуждено уголовное дело.