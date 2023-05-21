В США призвали Зеленского отказаться от Крыма и Донбасса

19FortyFive: Украине стоит отказаться от Крыма и Донбасса

21 мая 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президенту Украины нужно принять, что Крым останется за Россией, следует из слов Брэндона Вайхерта Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы заключить мирный договор с Россией, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей Крыма и Донбасса. Об этом написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского издания 19FortyFive. «Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России», — написал Брэндон Вайхерт. Он подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает ресурсов для успешного контрнаступления. К тому же, отметил автор, жители Крыма и Донбасса всегда хотели быть частью России. В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут добиваться возвращения Крыма военным путем. Он отметил, что Киев принимает определенные шаги, чтобы провести военную операцию. Российская сторона неоднократно заявляла, что Крым надежно защищен. А 12 мая 19FortyFive сообщило, что Украине для захвата полуострова не хватит военной техники, которую ей поставил Запад.

Чтобы заключить мирный договор с Россией, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей Крыма и Донбасса. Об этом написал обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для американского издания 19FortyFive. «Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России», — написал Брэндон Вайхерт. Он подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает ресурсов для успешного контрнаступления. К тому же, отметил автор, жители Крыма и Донбасса всегда хотели быть частью России. В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут добиваться возвращения Крыма военным путем. Он отметил, что Киев принимает определенные шаги, чтобы провести военную операцию. Российская сторона неоднократно заявляла, что Крым надежно защищен. А 12 мая 19FortyFive сообщило, что Украине для захвата полуострова не хватит военной техники, которую ей поставил Запад.