В Кургане потушили пожар рядом с дачами

В Кургане пожарные потушили огонь рядом с дачами в садовом товариществе «Мечта». Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область».
«Камыш и мусор загорелись 3 июня. Сообщение о ландшафтном пожаре поступило в 13 часов 40 минут. Пожарные остановили огонь буквально в трех метрах от первого забора рядом с дачами», — написано в посте.
По данным чрезвычайного ведомства, огонь вплотную подступал к СНТ «Мечта» и соседним дачам. Тушение осложняла аномально жаркая, ветреная и сухая погода. В посте говорится, что пожар тушили 43 человека на площади 10 гектаров. «В тушении огня принимала участие авиация МЧС России (вертолет МИ-8) и пожарный поезд. В 16 часов 47 минут пожар полностью потушили», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что пожарные потушили огонь в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
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