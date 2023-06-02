В Кургане потушили пожар рядом с дачами

03 июня 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В СНТ «Мечта» рядом с Курганом пожарные потушили огонь Фото: Московец Илья © URA.RU В Кургане пожарные потушили огонь рядом с дачами в садовом товариществе «Мечта». Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область». «Камыш и мусор загорелись 3 июня. Сообщение о ландшафтном пожаре поступило в 13 часов 40 минут. Пожарные остановили огонь буквально в трех метрах от первого забора рядом с дачами», — написано в посте. По данным чрезвычайного ведомства, огонь вплотную подступал к СНТ «Мечта» и соседним дачам. Тушение осложняла аномально жаркая, ветреная и сухая погода. В посте говорится, что пожар тушили 43 человека на площади 10 гектаров. «В тушении огня принимала участие авиация МЧС России (вертолет МИ-8) и пожарный поезд. В 16 часов 47 минут пожар полностью потушили», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что пожарные потушили огонь в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В Кургане пожарные потушили огонь рядом с дачами в садовом товариществе «Мечта». Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганская область». «Камыш и мусор загорелись 3 июня. Сообщение о ландшафтном пожаре поступило в 13 часов 40 минут. Пожарные остановили огонь буквально в трех метрах от первого забора рядом с дачами», — написано в посте. По данным чрезвычайного ведомства, огонь вплотную подступал к СНТ «Мечта» и соседним дачам. Тушение осложняла аномально жаркая, ветреная и сухая погода. В посте говорится, что пожар тушили 43 человека на площади 10 гектаров. «В тушении огня принимала участие авиация МЧС России (вертолет МИ-8) и пожарный поезд. В 16 часов 47 минут пожар полностью потушили», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что пожарные потушили огонь в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.