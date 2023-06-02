Огнеборцы ликвидировали пожар в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«Ландшафтный пожар в районе населенного пункта Сосновка Каргапольского МО ликвидирован на площади три гектара. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного МЧС уточнили, что днем в поселке Сосновка была объявлена превентивная эвакуация. Ранее стало известно, что в тушении задействовано 125 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8.
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