02 июня 2023
01 июня 2023

Пожарные Кургана спасли поселок от эвакуации. Видео

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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, сгоревший лес, лесной пожар, тушение лесных пожаров, лес в дыму
В поселке Сосновка днем объявили эвакуацию из-за угрозы пожара Фото:

Огнеборцы ликвидировали пожар в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Ландшафтный пожар в районе населенного пункта Сосновка Каргапольского МО ликвидирован на площади три гектара. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного МЧС уточнили, что днем в поселке Сосновка была объявлена превентивная эвакуация. Ранее стало известно, что в тушении задействовано 125 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8.

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Огнеборцы ликвидировали пожар в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Ландшафтный пожар в районе населенного пункта Сосновка Каргапольского МО ликвидирован на площади три гектара. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что днем в поселке Сосновка была объявлена превентивная эвакуация. Ранее стало известно, что в тушении задействовано 125 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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