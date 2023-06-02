Пожарные Кургана спасли поселок от эвакуации. Видео

02 июня 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

В поселке Сосновка днем объявили эвакуацию из-за угрозы пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Огнеборцы ликвидировали пожар в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Ландшафтный пожар в районе населенного пункта Сосновка Каргапольского МО ликвидирован на площади три гектара. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что днем в поселке Сосновка была объявлена превентивная эвакуация. Ранее стало известно, что в тушении задействовано 125 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8.

Огнеборцы ликвидировали пожар в населенном пункте Сосновка Каргапольского округа Курганской области. Площадь возгорания составила три гектара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Ландшафтный пожар в районе населенного пункта Сосновка Каргапольского МО ликвидирован на площади три гектара. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного МЧС уточнили, что днем в поселке Сосновка была объявлена превентивная эвакуация. Ранее стало известно, что в тушении задействовано 125 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8.