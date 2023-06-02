В рестораны Екатеринбурга зашла компания, которая входит в топ Forbes. Фото

03 июня 2023 в 22:27 Размер текста - 17 +

Legato можно будет попробовать в премиальных ресторанах города и «Винотеке Соловьева» Фото Екатерина Крылова @ URA.RU Винная компания Legato, продукт которой вошел в топ-100 издания Forbes, зашла в популярные рестораны Екатеринбурга: Choclo, «Сезоны», Castor`ka, а также в «Винотеку Соловьева». На презентации вина побывал корреспондент URA.RU. «В нашем вине лежат три основных принципа: уникальность, выдержанность и элегантность. Про элегантность не имеет смысла долго говорить — вы видите, как эстетично выглядят бутылки. С точки зрения уникальности, у нас всего 10 га виноградника — это всего 0,01% виноградников в России. Но уже шесть из 600 лучших вин в России — это наши вина по версии президента ассоциации сомелье Артура Саркисяна. Кроме этого, часть наших вин — Шардоне, Мерло и Каберне Фран, входили в топ-100 по версии Forbes», — рассказал партнер проекта Legato Евгений Махортов. Вино относится к старосветской школе: длительная выдержка во французском дубе (в основном это касается красных вин), а также минимум год выдержки в бутылки. «У нас уже есть вино 2020 года, но мы его не продаем, потому что считаем, что должны давать коллегам и партнерам самый лучший продукт», — заявил Махортов. Также в компании подчеркивают, что Legato нельзя найти в масс-маркете: компания работает напрямую с ресторанами и двумя сетями винотек: в Екатеринбурге («Винотека Соловьева») и Нижнем Новгороде. На презентации гости могли попробовать такие вина, как: Мерло, Шардоне, Каберне, Совиньон Блан, Пино Нуар. Все они были созданы в 2019 году. Кроме этого, публике представили капсульную коллекцию от дома Chapurin по мотивам вина. «Такой истории не делал никто и никогда», — подчеркнул Махортов. Дополнял дегустационный вечер оркестр, который состоял из музыкантов, играющих на фортепиано, контрабасе, флейте и скрипке. Фото: Екатерина Крылова @URA.RU Фото: Екатерина Крылова @URA.RU Фото: Екатерина Крылова @URA.RU Фото: Екатерина Крылова @URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Винная компания Legato, продукт которой вошел в топ-100 издания Forbes, зашла в популярные рестораны Екатеринбурга: Choclo, «Сезоны», Castor`ka, а также в «Винотеку Соловьева». На презентации вина побывал корреспондент URA.RU. «В нашем вине лежат три основных принципа: уникальность, выдержанность и элегантность. Про элегантность не имеет смысла долго говорить — вы видите, как эстетично выглядят бутылки. С точки зрения уникальности, у нас всего 10 га виноградника — это всего 0,01% виноградников в России. Но уже шесть из 600 лучших вин в России — это наши вина по версии президента ассоциации сомелье Артура Саркисяна. Кроме этого, часть наших вин — Шардоне, Мерло и Каберне Фран, входили в топ-100 по версии Forbes», — рассказал партнер проекта Legato Евгений Махортов. Вино относится к старосветской школе: длительная выдержка во французском дубе (в основном это касается красных вин), а также минимум год выдержки в бутылки. «У нас уже есть вино 2020 года, но мы его не продаем, потому что считаем, что должны давать коллегам и партнерам самый лучший продукт», — заявил Махортов. Также в компании подчеркивают, что Legato нельзя найти в масс-маркете: компания работает напрямую с ресторанами и двумя сетями винотек: в Екатеринбурге («Винотека Соловьева») и Нижнем Новгороде. На презентации гости могли попробовать такие вина, как: Мерло, Шардоне, Каберне, Совиньон Блан, Пино Нуар. Все они были созданы в 2019 году. Кроме этого, публике представили капсульную коллекцию от дома Chapurin по мотивам вина. «Такой истории не делал никто и никогда», — подчеркнул Махортов. Дополнял дегустационный вечер оркестр, который состоял из музыкантов, играющих на фортепиано, контрабасе, флейте и скрипке.