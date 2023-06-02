02 июня 2023

Екатеринбуржец избил девушек возле ночного клуба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел возле ночного клуба Union в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге мужчина избил троих девушек возле ночного клуба Union. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Мужчина, уходя из ночного клуба в ночь на 3 июня, устроил конфликт с несколькими девушками, о причинах произошедшего не сообщается. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», видно, что мужчина уже собирался уходить, однако развернулся и ударил девушек, которые стояли спиной к нему.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в одной из школ возле Кольцово пятиклассник избил ученицу девятого класса. По словам пострадавшей, все случилось во время уроков 5 мая.

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В Екатеринбурге мужчина избил троих девушек возле ночного клуба Union. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. Мужчина, уходя из ночного клуба в ночь на 3 июня, устроил конфликт с несколькими девушками, о причинах произошедшего не сообщается. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», видно, что мужчина уже собирался уходить, однако развернулся и ударил девушек, которые стояли спиной к нему. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в одной из школ возле Кольцово пятиклассник избил ученицу девятого класса. По словам пострадавшей, все случилось во время уроков 5 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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