В Екатеринбурге мужчина избил троих девушек возле ночного клуба Union. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
Мужчина, уходя из ночного клуба в ночь на 3 июня, устроил конфликт с несколькими девушками, о причинах произошедшего не сообщается. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», видно, что мужчина уже собирался уходить, однако развернулся и ударил девушек, которые стояли спиной к нему.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в одной из школ возле Кольцово пятиклассник избил ученицу девятого класса. По словам пострадавшей, все случилось во время уроков 5 мая.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.